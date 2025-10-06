Общество

Всероссийский День беременных отмечают 7 октября

Всероссийский День беременных отмечают два раза в год – 7 апреля и 7 октября. Впервые День беременных в формате акции был проведен в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации. В 2023 году день объявлен всероссийским.

Цель праздника — повысить рождаемость за счёт формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству. В этот день важно проявить заботу и внимание к беременным женщинам.

Основные задачи Дня беременных:

создание комфортной среды для будущих мам;

популяризация уважительного отношения к беременным женщинам;

укрепление семейных ценностей и гармонизация внутрисемейных отношений;

подготовка старших детей к рождению нового члена семьи.

Праздник призван обратить внимание общества на важность поддержки будущих мам и создать благоприятные условия для них.

Напомним, праздничные мероприятия по случаю Всероссийского Дня беременных состоятся в Пскове и Великих Луках пройдут сегодня.