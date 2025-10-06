Всероссийский День беременных отмечают 7 октября

Всероссийский День беременных отмечают два раза в год – 7 апреля и 7 октября. Впервые День беременных в формате акции был проведен в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации. В 2023 году день объявлен всероссийским.
Впервые День беременных был проведён в 2022 году в формате акции в 16 регионах России. В 2023 году этот день объявлен всероссийским и отмечается два раза в год — 7 апреля и 7 октября.
Цель праздника — повысить рождаемость за счёт формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству. В этот день важно проявить заботу и внимание к беременным женщинам.
Основные задачи Дня беременных:
создание комфортной среды для будущих мам;
популяризация уважительного отношения к беременным женщинам;
укрепление семейных ценностей и гармонизация внутрисемейных отношений;
подготовка старших детей к рождению нового члена семьи.
Праздник призван обратить внимание общества на важность поддержки будущих мам и создать благоприятные условия для них.
Напомним, праздничные мероприятия по случаю Всероссийского Дня беременных состоятся в Пскове и Великих Луках пройдут сегодня.