Общество

Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов

Представителей старшего поколения чествовали в Доме ветеранов в Пушкинских Горах сегодня, 6 октября, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова «ВКонтакте»

«В первые дни октября принято чествовать наших уважаемых представителей старшего поколения - людей "серебряного" и "золотого" возраста. Второй осенний месяц для этого выбран не случайно, а как символ "золотой" поры - именно так принято называть преклонный возраст и старость. В эти дни проходят поздравления в трудовых коллективах, вручение подарков на дому людям, которые десятилетия своей трудовой жизни отдали служению той или иной профессии», - начала своей рассказ Оксана Филиппова.

В Доме ветеранов проживают около 60 человек.

«Сегодняшняя встреча - ещё один повод выразить слова благодарности им за большой жизненный путь и уважения за все, что сделано этими людьми для развития нашего общества в различных сферах жизни», - заметила глава района.

Сотрудники Дома ветеранов во главе с директором Татьяной Васильевой организовали для проживающих праздник. Собравшиеся за общим столом смогли насладиться общением друг с другом, концертными номерами в исполнении самодеятельных артистов Культурно-досугового центра и Школы искусств имени С. С. Гейченко и даже потанцевать.

В эти дни, наполненные чувством особой благодарности перед судьбами людей старшего поколения, - искренние пожелания крепкого здоровья и душевного спокойствия всем, чьи годы молодости стали временем бесценной мудрости и жизненного опыта!