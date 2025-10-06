Общество

Самодельное взрывное устройство искали силовики во время тренировки в Великих Луках

Оперативная группа в городе Великие Луки организовала антитеррористическую тренировку силовых ведомств по осуществлению первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу тренировки, в торговом центре обнаружено самодельное взрывное устройство.

В ходе тренировки оперативной группой отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Цели тренировки были успешно достигнуты. Приобретенный опыт силовые ведомства учтут в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму, уточнили в УФСБ.