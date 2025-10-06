Общество

Суд обязал предпринимателя демонтировать настенное панно в Великих Луках

Арбитражный суд Псковской области обязал индивидуального предпринимателя А. Б. Тарнакина демонтировать рекламную конструкцию (настенное панно) в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Индивидуальный предприниматель Тарнакин обязан снять настенное панно с рекламой магазина инженерной сантехники «Гидротерм» и магазина «Водолей», размещенную по адресу: улица 3-ей Ударной Армии, дом 5/48.

Иск был подан в рамках арбитражного дела №А52-4300/2025.

Теперь предпринимателю предстоит за свой счет выполнить демонтаж рекламной конструкции в установленный срок.