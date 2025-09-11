Общество

Великолукского предпринимателя могут обязать убрать рекламную конструкцию через суд

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки обратился в суд с иском к ИП А. Б. Тарнакину о демонтаже рекламной конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Как следует из искового заявления, ранее предприниматель получил разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком до 7 июня.

Однако комиссия по выявлению незаконного распространения наружной рекламы на территории города выявила рекламную конструкцию в отношении магазина инженерной сантехники «Гидротерм» и магазина «Водолей» уже после того, как разрешение на установку истекло, в июле.

Учитывая данные обстоятельства, комитет обратился в суд. Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 6 октября.