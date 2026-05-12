 
Общество

ФАПы Псковского округа укомплектованы кадрами на 90%

0

Комплектация кадрами фельдшерско-акушерских пунктов в Псковском муниципальном округе составляет 90%. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

«ФАПы Псковского округа укомплектованы на 90%, у нас всего четыре фельдшерско-акушерских пункта, где не работают постоянные фельдшера. В филиалах ситуация немножко похуже, у нас укомплектованность около 77% в отдаленных пунктах – Гдов, Струги Красные, Плюсса. Палкино укомплектовано практически на 100% фельдшерами. Там работают опытные, грамотные фельдшера», – сообщила Елена Уткина.

По ее словам, молодые специалисты стремятся работать в сельской местности, и для этого в Псковской области предусмотрены серьезные меры поддержки, которых нет в других регионах.

«Конечно, к нам приходят молодые специалисты, которым интересно работать и хочется работать. Изменились полностью условия труда. Я хочу сказать, в нашем регионе очень хороший пакет социальных выплат, которых нет в других регионах. Также действует федеральная программа "Земский доктор", "Земский фельдшер", когда у нас, приезжая в сельскую местность, фельдшер получает выплаты», – заключила Елена Уткина.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Уткина Елена Владимировна

Уткина Елена Владимировна

Главный врач Псковской межрайонной больницы.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026