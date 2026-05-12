ФАПы Псковского округа укомплектованы кадрами на 90%

Комплектация кадрами фельдшерско-акушерских пунктов в Псковском муниципальном округе составляет 90%. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

«ФАПы Псковского округа укомплектованы на 90%, у нас всего четыре фельдшерско-акушерских пункта, где не работают постоянные фельдшера. В филиалах ситуация немножко похуже, у нас укомплектованность около 77% в отдаленных пунктах – Гдов, Струги Красные, Плюсса. Палкино укомплектовано практически на 100% фельдшерами. Там работают опытные, грамотные фельдшера», – сообщила Елена Уткина.

По ее словам, молодые специалисты стремятся работать в сельской местности, и для этого в Псковской области предусмотрены серьезные меры поддержки, которых нет в других регионах.

«Конечно, к нам приходят молодые специалисты, которым интересно работать и хочется работать. Изменились полностью условия труда. Я хочу сказать, в нашем регионе очень хороший пакет социальных выплат, которых нет в других регионах. Также действует федеральная программа "Земский доктор", "Земский фельдшер", когда у нас, приезжая в сельскую местность, фельдшер получает выплаты», – заключила Елена Уткина.