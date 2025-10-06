Псковcкая обл.
Общество

Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 10 октября

07.10.2025 16:07|ПсковКомментариев: 0

Сенаторы Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут личный прием граждан 10 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Мероприятие пройдет на площадке региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, расположенной по адресу: улица Гоголя, дом 9.

Прием будет осуществляться с 10:00 до 15:00. Псковичи смогут задать вопросы как в формате личной встречи, так и дистанционно, позвонив по телефону: 66-25-12.

Алексей Наумец традиционно принимает обращения, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и их семей. Наталья Мельникова, в свою очередь, уделяет внимание вопросам социальной поддержки граждан. Эти направления являются важными аспектами народной программы «Единой России».

Записаться на прием можно по телефону: 66-25-12. 

Пресс-портрет
Медведев Дмитрий Анатольевич Мельникова Наталья Геннадьевна Сенатор РФ от Псковской области 
Наумец Алексей Васильевич Член Совета Федерации от Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
