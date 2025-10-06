Общество

Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 10 октября

Сенаторы Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут личный прием граждан 10 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Мероприятие пройдет на площадке региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, расположенной по адресу: улица Гоголя, дом 9.

Прием будет осуществляться с 10:00 до 15:00. Псковичи смогут задать вопросы как в формате личной встречи, так и дистанционно, позвонив по телефону: 66-25-12.

Алексей Наумец традиционно принимает обращения, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и их семей. Наталья Мельникова, в свою очередь, уделяет внимание вопросам социальной поддержки граждан. Эти направления являются важными аспектами народной программы «Единой России».

Записаться на прием можно по телефону: 66-25-12.