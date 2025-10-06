Общество

В Пскове может смениться начальник УГХ

В Пскове может смениться начальник управления городского хозяйства городской администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: profi.ru

Управление городского хозяйства может возглавить Олег Беляев.

С 10 апреля 2024 года обязанности начальника управления городского хозяйства исполняла Дарья Дмитриева. Ее назначили после того, как экс-начальник управления городского хозяйства администрации Пскова – бывший заместитель главы администрации областного центра Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки.