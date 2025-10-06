Псковcкая обл.
Общество

В ГД предложили ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных

08.10.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Антон Ткачев и Олег Леонов направили обращение главе Минприроды РФ Александру Козлову с предложением ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных.

Звериные меры : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Считаем целесообразным в рамках подготовки федерального закона о регистрации домашних животных дополнить ФГИС «ВетИС» функцией формирования электронного ветеринарного паспорта», — сказано в документе.

Как отмечают авторы, сейчас ветеринарные паспорта домашних питомцев оформляются в бумажном виде, их легко потерять, сложно быстро проверить на подлинность, они изнашиваются, при поездках за границу владельцам приходится подтверждать вакцинацию и чипирование, предоставляя бумажные сертификаты. Кроме того, единого федерального электронного учёта домашних животных пока не существует, что затрудняет контроль за перемещением и состоянием здоровья животных, усложняет взаимодействие между ветслужбами, органами власти и гражданами, пишет РИА Новости.

«В июле 2025 года в СМИ появилась информация о том, что законопроект о ведении учёта домашних животных должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственными назначены Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры РФ. Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор)», — уточняется в документе.

Предлагаемый документ будет содержать сведения о питомце (вид, порода, пол, год рождения, маркировка), информацию о владельце и историю прививок и ветеринарных процедур.

«Гражданин сможет получить электронный документ через мобильное приложение "Госуслуги". Электронная версия будет иметь юридическую силу, равную бумажному паспорту, и может использоваться для поездок, получения медуслуг, регистрации в гостиницах для животных и в других ситуациях. Система должна обеспечивать удобный доступ для ветклиник и контролирующих органов», — сказано в обращении.

По мнению авторов инициативы, запуск электронных ветеринарных паспортов упростит взаимодействие граждан с ветслужбами и госорганами, доступ к актуальной информации в электронном виде снизит риск ошибок при занесении данных, избавит от необходимости носить с собой бумажную книжку и минимизирует случаи потери документов, а ветеринары смогут быстрее получать информацию о прививках и лечении животного, что повысит качество оказания помощи.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
