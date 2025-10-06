Общество

Победителей конкурса «газовой» журналистики наградят в Петербурге 9 октября

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации «ПРО газ» пройдет в Санкт-Петербурге 9 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков». Мероприятие состоится в рамках XIV Петербургского международного газового форума на стенде «Газ для России» в КВЦ «Экспофорум» и начнется в 15:30.

На церемонии выступят заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Также ожидаются представители федеральных и региональных органов власти и генеральные директора дочерних обществ группы «Газпром межрегионгаз».

Организатором конкурса выступает «Газпром межрегионгаз». В этом году поступило более 200 работ от авторов из 72 регионов России. Наибольшее количество заявок пришло из Белгородской, Волгоградской, Ленинградской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Ульяновской областей, а также Краснодарского и Пермского краев.

Конкурс проходит в шести номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая статья в печатной газете», «Лучшая статья на ресурсах информационного агентства», «Лучшая статья в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях» и «Лучший материал в эфире радиостанции». В этом году блогеры также участвуют в конкурсе. Наибольшую активность участники проявили в номинациях «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах» и «Лучшая публикация в социальных сетях и блогах».

Победители получат призы и дипломы. Жюри оценивало работы по критериям актуальности, эксклюзивности, объективности, достоверности и качества контента.

Программа мероприятия включает демонстрацию видеоролика, выступления Сергея Куприянова и Сергея Густова, торжественную церемонию награждения, вручение спецпризов и общее фотографирование. Для победителей также проведут брифинг и экскурсию по выставочной экспозиции «Газпром межрегионгаз».