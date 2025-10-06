Общество

Биоэквайринг на «Финополисе»: рисунок вен на ладони оплатит покупку

ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. Презентация нового устройства и сценария оплаты прошла на «Финополис-2025».

Фото: пресс-служба ВТБ

«Кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей», – пояснил заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты – клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент.

Распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату «по лицу». Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом.

Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса. Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах.

Были и другие новинки. Национальная система платежных карт (НСПК) и ВТБ представили уникальный сценарий оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис позволит клиентам банка самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно.

Также ВТБ готовится запустить оплату через iPhone во всех терминалах страны. Банк готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского pay-сервиса. Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии «Волна» и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии.