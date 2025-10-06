Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов, прошло в Петрозаводске. На рабочей встрече законодателей регионов СЗФО председательствовал вице-спикер Виктор Остренко.

В новом выпуске программы «Гайд-парк» он расскажет об основных решениях заседания. Также ведущая Любовь Кузнецова обсудит с гостем актуальные вопросы депутатской деятельности Виктора Остренко на территории округа №10.