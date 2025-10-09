Общество

Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог

О пирамиде правильного питания, основанной на исследованиях доктора Доминика Нишвитца, и о том, как ее соблюдать рассказала нутрициолог Галина Леонова.

Изображение создано нейросетью

«Разные диеты могут обеспечивать правильное питание: это может быть кето, LCHF, веганская или средиземноморская с низкой гликемической нагрузкой. Но именно последняя имеет научно доказанную эффективность в долгосрочной перспективе. Она направлена не только на улучшение внешности, но и на общее состояние здоровья», - рассказала нутрициолог.

Ключевым моментом в поддержании здоровья является состояние полости рта. Как отмечает Галина Леонова, «твердые зубы и десны без воспалений — результат отличной диеты». Именно поэтому следует обращать внимание на выбор продуктов питания.

Пирамида питания — это иерархия продуктов, обозначающая, что стоит употреблять в большом количестве, а что в ограниченном. На самом основании пирамиды должны стоять:

Овощи и фрукты: их можно употреблять в неограниченных количествах. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой.

Белки: важно включать как животные, так и растительные источники белка. Оптимальная норма — 1,5-2 г на кг безжировой массы. Необходимо помнить, что не все растительные белки усваиваются одинаково.

Полезные жиры: они необходимы для получения энергии. Важно выбирать качественные источники, такие как оливковое или авокадо.

При создании здорового рациона нужно избегать четырех ключевых «недругов»:

Рафинированный сахар Фабричные молочные продукты Глютеносодержащие продукты (а иногда и все зерновые) Рафинированные растительные масла

Галина Леонова подчеркивает, что практически все упакованные продукты питания проходят серьезную переработку и содержат химические добавки. Поэтому предпочтение следует отдавать цельным продуктам, пишет RuNews24.ru.

При составлении своего рациона стоит помнить, что «сильное почему» должно стоять на первом месте. Люди часто задаются вопросом «насколько я похудею», забывая о главной цели — оптимальном здоровье. В итоге изменение образа жизни станет залогом не только для достижения желаемого результата, но и его поддержания.

Пирамида правильного питания от нутрициолога — это не просто шпаргалка, а надежный путеводитель по миру здорового питания. Правильный выбор продуктов и осознанный подход помогут улучшить качество жизни и поддерживать здоровье на должном уровне.

Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом