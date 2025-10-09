Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог

О пирамиде правильного питания, основанной на исследованиях доктора Доминика Нишвитца, и о том, как ее соблюдать рассказала нутрициолог Галина Леонова.
Изображение создано нейросетью
Ключевым моментом в поддержании здоровья является состояние полости рта. Как отмечает Галина Леонова, «твердые зубы и десны без воспалений — результат отличной диеты». Именно поэтому следует обращать внимание на выбор продуктов питания.
Пирамида питания — это иерархия продуктов, обозначающая, что стоит употреблять в большом количестве, а что в ограниченном. На самом основании пирамиды должны стоять:
При создании здорового рациона нужно избегать четырех ключевых «недругов»:
Галина Леонова подчеркивает, что практически все упакованные продукты питания проходят серьезную переработку и содержат химические добавки. Поэтому предпочтение следует отдавать цельным продуктам, пишет RuNews24.ru.
При составлении своего рациона стоит помнить, что «сильное почему» должно стоять на первом месте. Люди часто задаются вопросом «насколько я похудею», забывая о главной цели — оптимальном здоровье. В итоге изменение образа жизни станет залогом не только для достижения желаемого результата, но и его поддержания.
Пирамида правильного питания от нутрициолога — это не просто шпаргалка, а надежный путеводитель по миру здорового питания. Правильный выбор продуктов и осознанный подход помогут улучшить качество жизни и поддерживать здоровье на должном уровне.