Армен Мнацаканян: Агродиктант – шаг к пониманию жизни

Всероссийский аграрный диктант, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит в Псковской области с 8 по 12 октября. «Надо, чтобы люди, особенно молодое поколение, понимали, как устроена наша бытовая жизнь – это самое главное», — сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по труду и социальной политике Армен Мнацаканян, комментируя проведение диктанта в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Аграрный диктант, по мнению депутата, является своевременным и правильным шагом в направлении популяризации знаний о сельской жизни. Он подчеркнул важность постоянного формирования у молодого поколения понимания того, как устроена бытовая жизнь в деревне, поскольку именно сельское хозяйство является ключевым звеном жизнедеятельности.

«Диктант написать было абсолютно не сложно. Вопросы, конечно, были, так сказать, научные, но я в них разбирался, тем более понимал, к чему там всё идёт. Абсолютно нормальные жизненные вопросы. Думаю, что максимум на 90% ответил, это моё мнение. Некоторые вопросы, однако, сформулировали не совсем удачно, например, "как образуется молочко у животных"?. Не сказать, что вопросы были такие, чтобы "завалить студента на экзамене". Были также вопросы, по типу: "как образуется мульча?". Я могу так сказать: живу и работаю на территории, где развито сельское хозяйство. В моих районах сельское хозяйство – это основное направление, поэтому сложного в диктанте ничего не было» — поделился своими впечатлениями Армен Мнацаканян.

Он добавил, что подобные инициативы должны быть не разовыми акциями, а становиться регулярными, чтобы общество привыкало к мысли о значимости сельскохозяйственной территории и её роли в жизни страны.

«Земля кормит нас всех. Если мы доведём до того, что наши дети не будут знать, откуда берётся молоко, это стыд и позор, я считаю. В своё время мы проходили школу домоводства, благодаря которой мы понимали, как гвоздь забивать, как готовить компот – нас всему учили. В это надо вернуться, потому что планшетом ты суп не сваришь и землю не перепашешь. Надо заниматься реальной жизнью», — заключил член комитета по труду и социальной политике.

Аграрный диктант, по словам Армена Мнацаканяна, должен стать шагом на пути к любви к сельскому хозяйству.

Всероссийский аграрный диктант проходит во всех регионах страны с 8 по 12 октября.