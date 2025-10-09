Армен Мнацаканян: Агродиктант – шаг к пониманию жизни

Всероссийский аграрный диктант, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит в Псковской области с 8 по 12 октября. «Надо, чтобы люди, особенно молодое поколение, понимали, как устроена наша бытовая жизнь – это самое главное», — сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по труду и социальной политике Армен Мнацаканян, комментируя проведение диктанта в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Аграрный диктант, по мнению депутата, является своевременным и правильным шагом в направлении популяризации знаний о сельской жизни. Он подчеркнул важность постоянного формирования у молодого поколения понимания того, как устроена бытовая жизнь в деревне, поскольку именно сельское хозяйство является ключевым звеном жизнедеятельности.
Он добавил, что подобные инициативы должны быть не разовыми акциями, а становиться регулярными, чтобы общество привыкало к мысли о значимости сельскохозяйственной территории и её роли в жизни страны.
«Земля кормит нас всех. Если мы доведём до того, что наши дети не будут знать, откуда берётся молоко, это стыд и позор, я считаю. В своё время мы проходили школу домоводства, благодаря которой мы понимали, как гвоздь забивать, как готовить компот – нас всему учили. В это надо вернуться, потому что планшетом ты суп не сваришь и землю не перепашешь. Надо заниматься реальной жизнью», — заключил член комитета по труду и социальной политике.
Аграрный диктант, по словам Армена Мнацаканяна, должен стать шагом на пути к любви к сельскому хозяйству.
Всероссийский аграрный диктант проходит во всех регионах страны с 8 по 12 октября.