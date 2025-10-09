Общество

«Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 октября.

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов, прошло в Петрозаводске. На рабочей встрече законодателей регионов СЗФО председательствовал вице-спикер Виктор Остренко.

В новом выпуске программы «Гайд-парк» он рассказал об основных решениях заседания. Также ведущая Любовь Кузнецова обсудила с гостем актуальные вопросы депутатской деятельности Виктора Остренко на территории округа №10.