Партию просроченных сухарей изъял из продажи псковский Роспотребнадзор

Партию сухарей с истекшим сроком годности и две партии булок без маркировки сняли с реализации сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Архив ПЛН

За девять месяцев 2025 года специалисты исследовали 578 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них 361 проба – по микробиологическим, 90 – по физико-химическим, 65 – по санитарно-гигиеническим показателям, 32 – по содержанию ГМО. Несоответствие нормативам по физико-химическим показателям выявлено в 10% исследованных образцов, по микробиологическим показателям – в 6,6% проб.

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, патогенных микроорганизмов, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий не обнаружили.

По всей выявленной нестандартной продукции специалисты управления применили меры административного воздействия. За истекший период сняли с реализации:

одну партию кондитерских изделий – сухари с истекшим сроком годности;

две партии хлебобулочных изделий – на булках для гамбургеров отсутствовала маркировка.

«Ситуация по обеспечению качества и безопасности реализуемых на потребительском рынке региона хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области», - заверили в ведомстве.