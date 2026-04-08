Блокируй меня полностью

Нововведение нашего времени - блокировка в соцсетях на личных страницах. С одной стороны, полезное изобретение, чтобы избавиться от бывших или настоящих назойливых поклонников и недоброжелателей, с другой стороны, инструмент, который в руках некоторых псковичей ощущается примерно так же, как кольцо всевластия.

Разговариваю с бывшей одноклассницей. Она только что развелась. С гордостью сообщает, что заблокировала бывшего супруга во всех соцсетях, причём два аккаунта, о которых знала. В ответ на причину блокировки, собеседница с гордостью ответила: «Чтобы он наконец-то "сдох от любопытства", как она теперь живёт».

Но этим грешат не только взрослые. Ровесники моего сына тоже могут «блокирнуть» неугодных, выкинуть из чатика или вовсе лишить ранее выданных прав администратора.

Психологи в данном случае называют это явление «онлайн-хейтингом», если переводить, то интернет-ненавистничеством.

В закрытых группах молодым людям проще и комфортнее не стесняться в выражениях на всю «допущенную админом» аудиторию. Там есть мат, оскорбления и посты 18+. И это не желание закрыть свой мир, это попытка скрыть то, чем на самом деле занимается молодежь от придирчивых взглядов взрослых и учителей.

А взрослые в своих чатиках и на личных страничках тоже «чистят» список допущенных и обновляют список «опущенных» в чёрный список.

Такая игра в соцсетях. Так проще, чем, глядя в глаза, сказать честно: «Ты мне не нравишься, мы не будем общаться». Потому что легче нажать в соцсетях кнопочку и ждать, пока к зашедшему на огонёк пользователю не прилетит: «Вы не можете просматривать страницу этого сообщества», «Администратор канала исключил вас», «Вы в чёрном списке».

Виртуальная власть затягивает. Но, когда без инструмента блокировки не обойтись, так это в случае, когда собеседники переходят все допустимые границы, а также опускаются до оскорблений. А во всех остальных случаях «властью данной соцсетями» люди просто получают возможность виртуально куснуть кого-то. Причем, к расстройству кусающих, очень часто сам заблокированный и не знает о том, что его лишили права смотреть фоточки, что постит Машка с третьего этажа. Потому что принцип работает так: вы не увидите, что заблокированы, пока не решите зайти на страничку человека, добавившего вас в черный список или в канал, администратор которого включил вас в список блокировки.



А потом своим внукам мы будем рассказывать, как собирали виртуальные лайки и попадали в бан. Одной только мне кажется, что где-то, вместо простого человеческого общения в соцсетях мы свернули не туда?

Анна Удовенко