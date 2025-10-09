Общество

Число рейдов по выявлению фактов употребления наркотиков увеличат в Острове

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в администрации Островского района. Результаты подвел в своем Telegram-канале глава района Дмитрий Быстров.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

О результатах деятельности территориальных правоохранительных органов Островского района по выявлению и уничтожению сырьевой базы, незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории Островского района в ходе оперативно-профилактической операции «Мак» доложил начальник ОМВД России по району Николай Кривошей.

«Борьба с дикоросами и работа по лицам, употребляющим растительные наркотики – это тема давно и достаточно эффективно отрабатывается. Сегодняшняя история – спайсы и новые виды синтетики. Вот, на что необходимо делать акцент» — написал в своем посте Дмитрий Быстров.

Островский межрайонный прокурор Сергей Степанов задал вопрос по взаимодействию сотрудников отдела с персоналом Островской межрайонной больницы в вопросах медицинского освидетельствования. «Надо продолжать искать решение по ситуации с заполнением вакансии профильного специалиста в Острове. Совместными усилиями надо выходить на уровень региона по этой проблеме», — отметил прокурор.

Информацию об итогах работы по организации занятости несовершеннолетних в каникулярное время довёл и. о. начальника отделения Областного центра занятости населения по Островскому району Андрей Покульс. Поинтересовался, на какие предприятия трудоустраиваются подростки и какие меры необходимо предпринять, чтобы заинтересовать молодых людей, а также руководителей предприятий, чтобы после временного трудоустройства и окончания учёбы подростки возвращались в островские организации уже в качестве постоянных работников. «Надо запланировать проведение встреч с работодателями, где, к примеру, обсудить вопрос введения квот на трудоустройство подростков в каникулярное время, приставления к ним опытных наставников и тому подобное», - считает глава района.

О проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте по делам несовершеннолетних, проинформировала ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Островского района Маргарита Андреева.

В ходе комиссии отметили, что необходимо более внимательно подходить к вопросу работы с подростками, имеющими хоть малейшую склонность к правонарушениям и асоциальному поведению, обращать внимание на климат в семье, мониторить коммуникации в классных коллективах и социальных сетях.

«Формального и поверхностного отношения здесь быть не должно. Для этого у нас есть штат социальных педагогов в образовательных учреждениях, классных учителей и тому подобное. Прошу обратить на это серьезное внимание», — призвал Дмитрий Быстров.

Члены антинаркотической комиссии согласились с предложением межрайонного прокурора о проведении большего количества рейдовых мероприятий по выявлению и предотвращению фактов употребления подростками спиртных напитков и наркосодержащих веществ.