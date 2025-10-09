Общество

473 года назад войска Ивана Грозного взяли Казань

К концу 15 века Казанское ханство проводило агрессивную политику по отношению к России, оно закрывало для русских купцов волжский торговый путь, совершало постоянные набеги, разоряя поселения и забирая русских в плен. К середине 16 века военные действия против татар и борьба за присоединение Казанского ханства к России значительно усилились. Но два похода 1550-х годов оказались безрезультатными.

Правительство Ивана IV Грозного развернуло серьёзную подготовку к новому походу – был проведён ряд реформ, укрепивших армию, построена русская крепость Свияжск недалеко от ханства. Для похода было собрано большое и хорошо вооруженное войско. Для Ивана Грозного и его окружения казанский поход имел не только политическое значение, но и религиозное – это был поход православного народа против неверных.

Летом 1552 года русское войско во главе с Иваном Грозным выступило из Москвы и двинулось на Казань. Это была сильная крепость того времени, огражденная высокими деревянными стенами с укреплениями. С двух сторон город был защищен труднодоступными речками, еще с одной глубоким рвом.

В августе началась осада Казани, которая оказалась долгой и трудной. Не смотря на активное сопротивление татар, русские войска превосходили по численности и мощи артиллерии. Они применяли боевые башни, осадные орудия, минные подкопы. А в результате взрыва был уничтожен ключ, из которого казанцы брали воду. И вскоре в городе началась эпидемия. Татары делали вылазки и пытались атаковать войска русских, но все безрезультатно.

Сначала царь Иван Грозный попытался провести мирные переговоры: он предложил казанцам положиться на волю государя, тогда он их простит. Но те ответили отказом. Это стало началом энергичной подготовки штурма – были взорваны защитные сооружения крепости, подожжены стены, мосты и ворота, пушки били беспрестанно.

(2) 11 октября 1552 года войска царя Ивана Грозного начали штурм города. В результате жестоких уличных боев столица Казанского ханства пала. В городе не осталось в живых ни одного из ее защитников, потому что царь велел убивать всех вооруженных, а в плен брать только женщин и детей. Участь Казани была решена, пишет calend.ru.

Через несколько дней русское войско выступило обратно в Москву, оставив в Казани гарнизон. В результате этого похода Казанское ханство было ликвидировано, и к России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со странами Кавказа и Востока.