Общество

Посвящение в ряды «Юнармии» состоялось в Новоржеве

Церемония посвящения школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» состоялось в Новоржеве 10 октября, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Стала участницей важного и торжественного события — посвящения новоржевских школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Это мероприятие, наполненное глубоким смыслом и символизмом, направлено на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Особенно приятно было принимать участие в таком мероприятии осознавая, что наши юнармейцы стали гордостью Новоржевского округа, принимая участие во всех знаковых событиях и значимых мероприятиях не только окружного уровня, но и регионального и даже федерального», - написала Любовь Трифонова.

Церемония посвящения включала в себя несколько этапов: торжественное построение, вынос знамени, исполнение гимна юнармейцев «Служить России», принятие присяги и вручение отличительных знаков. Будущие юнармейцы произнесли клятву верности Отечеству, пообещав следовать традициям доблести и отваги.

«Значение этого события трудно переоценить. Юнармейское движение помогает формировать у школьников чувство ответственности, дисциплины и готовности защищать свою Родину. Участники движения получают не только теоретические знания, но и практические навыки начальной военной подготовки, учатся работать в команде и принимать ответственные решения. Это событие оставило глубокое впечатление и показало, насколько важно сохранять и развивать традиции патриотического воспитания подрастающего поколения», - добавила глава округа.