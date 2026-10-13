Детское платье с вышивкой от псковской мастерицы представили в Санкт-Петербурге в рамках недели моды

Детское платье из коллекции «Псковский код» от салона «Бэби люкс» представили на подиуме в Санкт-Петербурге в рамках Недели моды «Neva Fashion Week» 10 октября, об этом сообщила мастерица, изготовившая вышивку на изделии, Марина Карпова на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео и фотографии: Марина Карпова / «ВКонтакте»

Как отметила мастерица, платье впервые вышло в свет именно на подиуме недели моды в Санкт-Петербурге: «Мое сердце замирает от того, что его украшает моя ручная вышивка золотом и серебром. Это платье — не просто наряд. Это разговор поколений».

Орнамент на платье несет опредленный смысл. Спереди и по краю изделия распускается повторяющийся орнамент — цветок с восемью лепестками. На детской одежде испокон веков было принято наносить растительные узоры: это древние символы жизни, развития и познания мира. А восемь лепестков на этом цветке можно трактовать как путь к бесконечному потоку возможностей, которые открываются перед ребенком.