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Детское платье с вышивкой от псковской мастерицы представили в Санкт-Петербурге в рамках недели моды

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Детское платье из коллекции «Псковский код» от салона «Бэби люкс» представили на подиуме в Санкт-Петербурге в рамках Недели моды «Neva Fashion Week» 10 октября, об этом сообщила мастерица, изготовившая вышивку на изделии, Марина Карпова на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео и фотографии: Марина Карпова / «ВКонтакте»

Как отметила мастерица, платье впервые вышло в свет именно на подиуме недели моды в Санкт-Петербурге: «Мое сердце замирает от того, что его украшает моя ручная вышивка золотом и серебром. Это платье — не просто наряд. Это разговор поколений».

Орнамент на платье несет опредленный смысл. Спереди и по краю изделия распускается повторяющийся орнамент — цветок с восемью лепестками. На детской одежде испокон веков было принято наносить растительные узоры: это древние символы жизни, развития и познания мира. А восемь лепестков на этом цветке можно трактовать как путь к бесконечному потоку возможностей, которые открываются перед ребенком.

 
«Особенно радостно видеть, как непростая, очень кропотливая и тихая ручная работа обретает голос на большой сцене. Когда золото и серебро нитей превращаются в сияние софитов, понимаешь, что время, проведенное за пяльцами, было потрачено не зря. И самое ценное в этом событии — то, что русский стиль и элементы псковского культурного кода все увереннее звучат на главных модных площадках страны. Они покоряют пространство и время, доказывая, что наша культурная идентичность — это не музейный экспонат, а живой, современный и невероятно красивый язык. Гордитесь тем, что сделано на Псковщине, с душой и глубоким смыслом», — заключила Марина Карпова.

 

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