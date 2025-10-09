Общество

Роскачество назвало главные ошибки в питании, которые лишают энергии

Многие люди совершают одни и те же ошибки в питании, которые снижают уровень энергии, рассказала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. Она рассказала, какие ключевые пищевые привычки становятся причиной хронической усталости и снижения продуктивности.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Современный ритм жизни заставляет многих выбирать продукты, которые дают мгновенное, но очень кратковременное ощущение бодрости. Однако уже через час-полтора после сладкого перекуса или кофе на голодный желудок наступает резкий спад энергии. Это связано со скачками уровня глюкозы в крови. Организм тратит значительные ресурсы на то, чтобы стабилизировать эти «качели», и в результате мы чувствуем себя истощенными», — объяснила она.

Одной из самых распространенных ошибок эксперты называют пропуск завтрака или неправильный первый прием пищи. Завтрак, состоящий из быстрых углеводов, запускает цикл энергетических провалов на весь оставшийся день. Идеальный завтрак должен включать белки, полезные жиры и сложные углеводы. Такое сочетание обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и длительное чувство сытости, отметила специалист.

«Не менее серьезная проблема — недостаточное потребление воды. Люди часто путают чувство жажды с чувством голода и вместо стакана воды тянутся за перекусом. Вода необходима для транспортировки питательных веществ и выработки энергии на клеточном уровне. Недостаточная гидратация может значительно снизить когнитивные функции и вызвать чувство утомления», — добавила Марьям Давлекамова.

Также недостаток энергии часто связан с несбалансированным рационом, в котором нет достаточного количества необходимых микроэлементов.

«Дефицит магния, фосфора и железа в рационе — распространенное явление. Стресс и рафинированные продукты усугубляют эту проблему. Железо отвечает за доставку кислорода к тканям. При его недостатке клетки недополучают кислород, и человек чувствует постоянную слабость. Восполнить эти пробелы помогут функциональные продукты, в составе которых содержится гораздо больше полезных веществ, чем в обычных. Например, тот же магний и фосфор можно восполнить , добавив в рацион функциональные продукты, имеющие в составе амарантовую муку — она особенна богата этими элементами», — сказала эксперт.

Четвертая ошибка — необоснованный отказ от полезных жиров. Мозг нуждается в них для полноценной работы, и их нехватка напрямую сказывается на когнитивных функциях. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и семенах льна, важны для поддержания энергетического обмена, добавила Марьям Давлекамова.

Пятым пунктом эксперт назвала злоупотребление ультраобработанными продуктами.

«Полуфабрикаты и продукты глубокой переработки содержат множество добавок и пустых калорий. На их переработку организм тратит больше ресурсов, чем получает. Переход на цельные, минимально обработанные продукты — это эффективный способ вернуть себе энергию и жизненный тонус. Помните, что еда — это не просто удовольствие, это в первую очередь топливо для нашего тела», — заключила специалист.