В чем польза, брат?

Руководством Псковской области при разных руководителях за многие годы подписано множество соглашений с другими регионами страны и даже иностранными партнерами. Сколько именно соглашений и с кем заключено, каков эффект от этого, что конкретно такое сотрудничество приносит Псковской области и ее жителям – разбиралась Псковская Лента Новостей.

От Москвы на Крайний Север и к горам Кавказа

По информации, полученной Псковской Лентой Новостей в правительстве области, к настоящему моменту у региона 20 действующих соглашений с другими субъектами внутри страны. В их числе все три города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Также это ближайшие соседи: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Тверская области, Карелия и Коми. К последнему соседу по СЗФО добавляется еще два региона Крайнего Севера: Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Есть две республики с Кавказа: Ингушетия и Карачаево-Черкессия. И еще два равнинных южных региона: Калмыкия и Ставропольский край. Между этими «полюсами» находится Костромская область, а в далекой Сибири – Кемеровская.

С иностранными регионами действует 11 соглашений – в статусе действующих документы представлены на официальном сайте регионального министерства экономического развития. Партнерства связывают Псковскую область с Беларусью (со всей страной и отдельно с Витебской, Брестской и Гродненской областями), Польшей (с Любуским воеводством), Румынией (ее Ясским уездом), молдавской Гагаузией, Латвией (с министерством экономики, с Видземским, Земгальским и Рижским регионами планирования).

«Заключение соглашений в развитие международного и межрегионального сотрудничества для Псковской области рассматривается как одно из важнейших направлений деятельности исполнительной власти региона в соответствии с основными принципами приграничного сотрудничества Российской Федерации», - сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.

Как правило, соглашения носят рамочный характер, в общих формулировках описывают намерения о взаимодействии в торговле, экономике, науке, культуре, социальной сфере. Как именно заработает соглашение (и заработает ли вообще) зависит от того, на чем сделают акцент конкретные исполнители.

Близкие люди

Самые тесные связи, приводящие к конкретным проектам, у Псковской области сложились, что неудивительно, с соседями. Внутри страны это – Санкт-Петербург и Ленинградская область, за ее пределами – Беларусь и наиболее географически близкая к псковичам Витебская область.

Так, в прошлом году в Дедовичах открылся музей партизанской славы — филиал музея обороны и блокады Ленинграда. Правительство Санкт-Петербурга безвозмездно передало автобусы особо большого класса в собственность Псковской области. В 2020 году — десять машин марки «Волжанин», в прошлом году — еще десять «Волгабасов». Все с пробегом, но, по словам петербургского губернатора Александра Беглова, «надлежащего качества». Псковичи в ответ поделились двумя старенькими автобусами 1986 и 1996 годов выпуска, они отправились в музей государственного автопарка Северной столицы.

«На Петербургском Международном экономическом форуме в 2025 году актуализировано соглашение между правительствами Псковской и Ленинградской областей и подписано трёхстороннее соглашение о взаимодействии между Псковской областью, Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, - рассказали Псковской Ленте Новостей в областном правительстве. - Это позволит создать новый межрегиональный туристический маршрут, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина».

Как раз на днях появилась конкретика. Пушкинский заповедник объявил о старте бронирования. Новый маршрут назвали «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», путешествие по нему длится три или пять дней.

Фото из сообщества Пушкинского заповедника «ВКонтакте».

«От шумных столичных улиц и набережных Невы до тихих сельских пейзажей «приюта спокойствия, трудов и вдохновения» в Михайловском на берегах Сороти — вы пройдете путь, который сформировал великого поэта. В Пушкинском заповеднике вас ждет полное погружение в эпоху: вас встретят фольклорные представления в исполнении Арины Родионовны и местных крестьян, а для юных гостей подготовлены игры пушкинского времени», - анонсировали в Пушкинских Горах.

На международном уровне самое тесное сотрудничество у псковичей сложилось с дружественной Беларусью, с которой регион имеет общую границу.

«В течение 2024 года на территории Псковской области состоялись различные мероприятия с участием белорусских партнеров, - рассказали ПЛН в правительстве Псковской области. - В числе значимых: Дни Витебской области в Пскове, ярмарки витебских товаров, научные и творческие проекты ПсковГУ, 10-ое заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области Российской Федерации. В текущем году представители Псковской области приняли участие в XII Форуме регионов России и Беларуси

в Нижнем Новгороде. Также запланировано участие представителей Псковской области в мероприятиях Международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь» с целью укрепления деловых связей между предприятиями Псковской области и Республики Беларусь и проведение 11-го заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области Российской Федерации».

Редакция получила эту информацию в ответ на свой запрос. Пока готовилась публикация, выставка «Иннопром» приняла делегацию Псковской области. В том числе, были презентованы возможности особой экономической зоны «Моглино» и продукция работающего на ее территории завода «Титан-Полимер».

«Моглино» на «Иннопроме».

На муниципальном уровне в качестве примера активного взаимодействия с партнерами можно привести Псковский муниципальный округ. У него существуют соглашения о дружеских связях и сотрудничестве с эстонским муниципалитетом Валга и латвийскими Алуксне и Гулбене. В сестринской Беларуси — целых семь районов-побратимов: Полоцкий, Бешенковичский, Шарковщинский, Россонский, Могилевский, Браславский, Верхнедвинский. Еще два района-побратима — российские, это Семеновский муниципальный район Санкт-Петербурга и Тосненский район Ленинградской области.

О деталях взаимодействия на своих страницах в соцсетях регулярно рассказывает глава Псковского района Наталья Федорова. Например, этим летом у нескольких школ и домов культуры в деревнях вокруг Пскова появились вазоны, подаренные заводом из белорусского Верхнедвинска.

Подарок от белорусских братьев.

В Полоцк во время летних каникул ездили педагоги школы в Писковичах, перенимали образовательные практики. Год назад артисты Псковского районного центра культуры выступали на сцене в Бешенковичах. Делегации двух стран регулярно посещают территории друг друга для участия в памятных и праздничных мероприятиях.

Между народами

Можно констатировать, что постоянно ведется работа по созданию новых партнерств. Так, в августе этого года делегация Псковской области под руководством губернатора Михаила Ведерникова посетила Абхазию. Целью визита было прямо заявлено «налаживание международного сотрудничества, а также развитие торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей».

«Мы готовы проработать возможность запуска авиаперелетов между Псковом и Сухумом – либо прямых, либо через один регион», - обозначил Михаил Ведерников одно из направлений сотрудничества во время встречи с премьер-министром Абхазии Владимиром Делба.

Кроме участия в официальных консультациях, делегация Псковской области на мемориалах почтила память российских миротворцев и погибших в Великую Отечественную войну. В том числе, цветы были возложены к памятному знаку в честь первого секретаря посольства России в Абхазии, уроженца Псковской области Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги, трагически погибших в сентябре 2013 года.

У псковичей большие планы на сотрудничество с абхазами.

Во время визита сообщалось о подготовке к подписанию соглашения о побратимских отношениях с Гудаутским районом Абхазии. Уже подписали соглашение о сотрудничестве Военно-исторический музей-заповедник Псковской области с центром в городе Остров и Государственный музей боевой славы имени В. Г. Ардзинба. Еще одним итогом визита стало появление меморандума о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Этой осенью сотня молодых абхазов должна посетить Псковщину для изучения истории региона по федеральному проекту «Больше, чем путешествие». В дальнейшем представители республики присоединятся к вахте памяти «Невельский фронт» для поиска павших бойцов.

Уже более десяти лет Псковщина поддерживает контакты с Гагаузией — автономным территориальным образованием в Молдавии, выступающим за сближение с Россией. Соглашение о сотрудничестве подписано в 2011 году. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах посещала регион в 2016 году, в том числе, встречалась она с губернатором Андреем Турчаком. Тогда состоялся осмотр законсервированной линии розлива алкоголя на «Псковпищепроме», шла речь о планах использовать на предприятии гагаузское сырье. В областной библиотеке прошли Дни гагаузской культуры.

Нынешний губернатор Михаил Ведерников обсуждал планы сотрудничества с новым башканом Евгенией Гуцул в марте 2024 года, когда та прилетала в Сочи во время Всемирного фестиваля молодежи.

Евгения Гуцул и Михаил Ведерников на встрече в Сочи.

Также в июне прошлого года встреча двух глав состоялась на ПМЭФ.

«Пользуясь случаем, пригласил Евгению Гуцул и её команду к нам в гости. У нас проводится много ярких мероприятий – молодёжных, культурных, патриотических. Мы готовы делиться опытом и помогать. Будем рады видеть наших друзей на Псковской земле», - сообщал Михаил Ведерников.

Однако личному визиту помешал арест Евгении Гуцул по обвинениям в нарушениях финансового законодательства во время избирательной кампании. В августе этого года Гуцул приговорили к семи годам в молдавской тюрьме.

Часть из действующих соглашений находятся в замершем статусе, как например, соглашение о сотрудничестве Псковской области с Любуским воеводством Польши, подписанное еще в 2002 году губернатором Евгением Михайловым. В подобных случаях можно говорить, что геополитика вряд ли повлияла на ослабление связей, а просто с тех пор на посту высшего должностного лица Псковской области находится уже четвертый руководитель, и договоренности прежних лет подзабылись.

В «спящем режиме» находятся и некоторые муниципальные партнерства. В первую очередь, речь идет, конечно, о побратимских связях Пскова. Европейские партнеры после начала спецоперации стали высказываться о разрыве связей с российским городом. А вот Псков никаких подобных заявлений не делал. Только из Сквера породненных городов три года назад пропали флаги городов-побратимов. Официально — из-за изношенности.

Пустующие флагштоки в Сквере породненных городов.

Сейчас однозначно о побратимстве уместно говорить только относительно четырех городов: белорусских Минска и Витебска и китайских Маньяна и Цзинина.

Не все благие начинания оборачиваются конкретной пользой. Бывает, что соглашение о сотрудничестве становится едва ли не единственным актом этого сотрудничества. Или оно затухает после первых проявлений активности.

В августе 2022 года Псковский государственный университет и профессионально-технический институт из китайского города Цзинин, побратима Пскова, оформили протокол о намерениях сотрудничества. С российской стороны подпись под документом поставила ректор Наталья Ильина, теперь находящаяся в СИЗО под следствием по обвинению в коррупции. Три года назад пресс-служба вуза заявляла, что сотрудничество выльется, в том числе, в обмен студентами и преподавателями, в совместные научные исследования. А главное, в ПсковГУ будет открыта «Мастерская Лу Баня» - китайцы их создают по всему миру для продвижения своего влияния через образование. За прошедшие годы о работе «Мастерской Лу Баня» в Пскове публичная информация появилась только раз. Через год после подписания протокола в город приезжали две китайские преподавательницы, они провели несколько занятий, познакомив студентов иняза с основами своего языка. Тогда же публика в последний раз что-то слышала о работе по соглашению.

Преподавательницы из Поднебесной дали псковским студентам несколько уроков китайского языка.

Целью данной публикации не являлся обзор всех действующих практик, порожденных соглашениями о сотрудничестве. На это, конечно, не хватило бы «бумаги». Мы только хотели показать, что сам факт подписания еще ничего не значит — за ним должна следовать планомерная работа по развитию и углублению связей, а не только «чиновничий туризм». Инструмент партнерства становится эффективным орудием только в умелых руках. А замершие связи могут быть разморожены в любой момент, чтобы принести жителям сотрудничающих территорий реальную пользу.

Юлия Магера

