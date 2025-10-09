Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Готов ли Псков к зиме?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области осень уверенными шагами вступает в свои права со всеми вытекающими: низкие температуры, отопительный сезон, подготовка к зиме. Ежегодно на любом из этапов могут произойти некоторые эксцессы. Какими они могут быть? Какие управляющие компании в этом году «отличники», а какие «двоечники»? Как будут обрабатываться дороги, изменится ли что-нибудь?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Трансляция завершена