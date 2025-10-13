Общество

«ГорДозор»: Желтые листья над Псковом. Готов ли город к зиме? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 октября.

В Псковской области осень уверенными шагами вступает в свои права со всеми вытекающими: низкие температуры, отопительный сезон, подготовка к зиме. Ежегодно на любом из этапов могут произойти некоторые эксцессы. Какими они могут быть? Какие управляющие компании в этом году «отличники», а какие «двоечники»? Как будут обрабатываться дороги, изменится ли что-нибудь?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.