Более тысячи работающих псковичей скорректировали индивидуальные лицевые счета для увеличения будущей пенсии

Жители Псковской области, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут следить за тем, как формируются их пенсионные права. Подтверждением регистрации служит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). На этот счет поступает информация о трудовой деятельности человека и о страховых взносах работодателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области.

«В личном кабинете на портале госуслуг каждый пскович может заказать выписку из своего индивидуального лицевого счета, в которой будут отражены сведения о периодах официальной трудовой деятельности, о стаже и количестве пенсионных коэффициентов, а также о сумме пенсионных накоплений, если они формируются. Если в выписке отсутствуют сведения о работе или в данных есть ошибки, то необходимо обратиться к работодателю, предоставившему неверные сведения, чтобы он сделал корректировку или внес дополнения», — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Если это невозможно (например, организация закрылась), то для корректировки индивидуального лицевого счета необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда по Псковской области лично или через портал госуслуг. В Отделение СФР надо представить документы, подтверждающие правомерность корректировки. С начала года такой возможностью воспользовались более тысячи человек.

Отделение СФР по Псковской области рекомендует всем работающим жителям области регулярно проверять данную информацию, так как от полноты и точности сведений о работе в дальнейшем зависит право на пенсию и ее размер.

«Если у вас остались вопросы, задайте их специалистам Отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный)», - сообщили в соцфонде.

