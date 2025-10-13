Псковcкая обл.
Общество

В ГД предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад и школу

13.10.2025 21:06

 Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением внедрить функцию автоматической поставки ребенка на очередь в выбранный детский сад и закреплённую школу в момент регистрации рождения.

«Считаем целесообразным изменить порядок приема зачисления детей в детские сады и школы и внедрить функцию автоматической поставки новорождённого на очередь в выбранный детский сад и закреплённую школу в момент регистрации рождения», - сказано в документе.

Отмечается, что сейчас зачисление детей в детсады и школы происходит на основании личного заявления родителей и только при наличии свободных мест, в связи с этим семьям приходится самостоятельно подавать заявления, прилагая множество документов, либо лично посещая департамент образования, либо заполняя форму на портале «Госуслуги» или mos.ru, поскольку действующие правила не предусматривают автоматической постановки на очередь, пишет РИА Новости.

Также подчеркивается, что предлагаемый авторами обращения механизм будет добровольным: при получении свидетельства о рождении родители смогут через портал «Госуслуги» или в МФЦ отметить желаемые образовательные учреждения.

«Интеграция сервисов ЗАГС, Госуслуг и департаментов образования позволит исключить необходимость отдельного заявления и сократит для граждан количество контактов с ведомствами», - уточняется в документе.

По мнению авторов инициативы, автоматическая постановка на очередь существенно упростит жизнь молодым семьям: родителям не придётся тратить время на посещение учреждений, собирать документы и отслеживать сроки подачи – все данные будут переданы в систему один раз, при регистрации рождения, это повысит прозрачность и удобство предоставления госуслуг, обеспечит равные стартовые возможности для детей.

«Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно‑правовую базу, которые позволят автоматически ставить детей на очередь в детский сад и школу по желанию родителей при регистрации рождения. Просим определить порядок взаимодействия ЗАГС, портала "Госуслуги" и региональных информационных систем образования, чтобы граждане могли заранее и без лишних формальностей резервировать место для ребёнка в выбранном образовательном учреждении», - говорится в документе.

