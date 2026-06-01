 
Общество

Мошенники подделывают голоса директоров школ

Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голос директора школы или декана и просят родителей выпускников перевести деньги, рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«В 2026 году появились новые схемы, одна из них - звонки с использованием искусственного интеллекта от "деканата" или "классного руководителя". Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф», - сказал юрист РИА Новости.

Он добавил, что также активизировалась схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного: в соцсетях предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги заранее и не приходят на мероприятие.

