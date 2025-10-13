Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Женская церемония в бане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 13.10.2025 15:120 В чем польза, брат? 14.10.2025 10:000 Как создать команду мечты в условиях меняющегося рынка труда: секреты директора по персоналу 14.10.2025 09:450 Псковские курсанты стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине 14.10.2025 09:150 В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца 14.10.2025 08:400 В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей 14.10.2025 08:300 Завтраки с видом на Великую
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские курсанты стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине

14.10.2025 09:45|ПсковКомментариев: 0

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Санкт-Петербургском университете Федеральной службы исполнения наказаний завершился Всероссийский фестиваль науки, спорта и творчества среди ведомственных образовательных организаций «Любите Россию! Служите России! Храните Россию!».

Команда Псковского филиала Университета ФСИН России стала серебряным призером соревнований по общей физической подготовке «Сила Ведомств!» и в историко-патриотическом квизе «От победы к победе», а также заняла третье место в межвузовских интеллектуальных играх «Знатоки режима».

В личном первенстве псковские курсанты показали хорошие результаты в научных мероприятиях, заняв призовые места: Виталий Соколов с докладом «Интеграция искусственного интеллекта в систему оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов» на секции «Теория оперативно-розыскной деятельности: история, современность и перспективы», Варвара Петрова с докладом «Роль межвузовских научных исследований в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов» на секции «Воспитание профессиональной нравственной культуры сотрудников правоохранительных органов: взгляд молодых ученых», Владилена Щиголева с докладом «Влияние прикладных видов спорта на формирование профессионально значимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы» на секции «Физическая и огневая подготовка выпускников ведомственных вузов».

В заседании круглого стола «Межведомственное взаимодействие в области увековечения памяти бойцов, погибших при защите Родины» были отмечены дипломами третьей степени научные работы Ирины Крольман «Цифровизация памяти: использование информационных технологий в увековечении памяти защитников Отечества», Варвары Петровой «Организация межведомственного взаимодействия с фондом «Защитники Отечества» в Псковской области» и Владилены Щиголевой «Анализ практики и перспектив сотрудничества УФСИН России по Псковской области с институтами гражданского общества в реализации задач патриотического воспитания и социальной помощи ветеранам».

В фестивале приняли участие 16 команд, в их составе 200 обучающихся из Санкт-Петербургского университета МВД России и его Ленинградского областного филиала, Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета Российской Федерации, Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России, Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного университета юстиции, Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, образовательных организаций высшего образования ФСИН России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 33 человека
14.10.2025, 11:190 Два гаража демонтировали на улице Алексея Алехина в Пскове 14.10.2025, 11:000 Минфин РФ предложил создать игорную зону на Алтае 14.10.2025, 10:500 «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день 14.10.2025, 10:420 На Солнце произошла сильная вспышка
14.10.2025, 10:400 В Пскове стартовала смена для юных «Хранителей истории» 14.10.2025, 10:300 Жилой дом и гараж сгорели в порховской деревне Бердово 14.10.2025, 10:220 Период предзимья наступает на территории РФ 14.10.2025, 10:150 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15
14.10.2025, 10:050 Битва за урожай — итоги. ИНФОГРАФИКА 14.10.2025, 10:000 Как создать команду мечты в условиях меняющегося рынка труда: секреты директора по персоналу 14.10.2025, 09:480 В Псковской области задержали иностранца по подозрению в финансировании разведки Украины 14.10.2025, 09:450 Псковские курсанты стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине
14.10.2025, 09:150 В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца 14.10.2025, 09:000 Имущество и активы экс-начальника управления кадров Минобороны на 500 млн рублей арестовали 14.10.2025, 08:400 В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей 14.10.2025, 08:300 Завтраки с видом на Великую
14.10.2025, 08:200 В России предложили установить «потолок» цен на АЗС 14.10.2025, 08:000 Лекарства в России подорожали за год на 14% 14.10.2025, 07:300 Подготовка автомобилей к зиме в России подорожала на 8% 14.10.2025, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября
13.10.2025, 22:000 Способы побороть осеннюю хандру перечислил психолог 13.10.2025, 21:521 В Пскове 85-летний водитель автомобиля врезался в шлагбаум на переезде 13.10.2025, 21:450 Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения 13.10.2025, 21:300 Момент истины
13.10.2025, 21:240 На нескольких трассах в Псковской области ограничат движение 14 октября 13.10.2025, 21:060 В ГД предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад и школу 13.10.2025, 20:430 Скончался псковский историк и археолог Анатолий Александров 13.10.2025, 20:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 октября
13.10.2025, 20:000 Реставрация росписей в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершена 13.10.2025, 19:360 Пять знаков туристической навигации установили в Псковском районе 13.10.2025, 19:200 Более тысячи работающих псковичей скорректировали индивидуальные лицевые счета для увеличения будущей пенсии 13.10.2025, 19:100 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном. ВИДЕО
13.10.2025, 18:480 Жителя псковского поселка Красногородск оштрафовали за дискредитирующий пост «ВКонтакте» 13.10.2025, 18:300 Проверку по сообщению о гибели мужчины в камышах проводят в Великолукском районе 13.10.2025, 18:150 Экспорт подкарантинной продукции из Псковской области увеличился на 31,7% 13.10.2025, 18:020 Большинство респондентов ПЛН готовится еще туже «затянуть пояса» в 2026 году
13.10.2025, 18:000 Для псковичей проведут бесплатные вебинары по защите от мошенников 13.10.2025, 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 13.10.2025, 17:490 Светофоры на двух перекрестках в центре Пскова по-прежнему неактивны 13.10.2025, 17:450 «Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? ВИДЕО
13.10.2025, 17:440 В Пскове выданы предупреждения владельцам 13 незаконных рекламных конструкций 13.10.2025, 17:420 Житель Пскова пытается пристроить редкую птицу, занесённую в Красную книгу 13.10.2025, 17:300 Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю 13.10.2025, 17:260 Изборск покажут в программе «Пешком» на телеканале «Культура»
13.10.2025, 17:220 Главврач псковского перинатального центра Мария Грищук покинет свой пост 13.10.2025, 17:100 Вопросы экологии обсудили парламентарии Северо-Запада 13.10.2025, 17:081 Кара-Мурзу* и Яшина* в РФ внесли в список террористов и экстремистов 13.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 13 октября
13.10.2025, 16:550 Великолучан предупреждают о новых правилах получения прав на лодку или катер 13.10.2025, 16:450 Газовики провели уроки безопасности для школьников псковской деревни Писковичи 13.10.2025, 16:400 Псковский музей-заповедник закрывает две экспозиции на неделю 13.10.2025, 16:300 «ГорДозор»: Желтые листья над Псковом. Готов ли город к зиме? ВИДЕО
13.10.2025, 16:210 Подрядчика хотят через суд обязать устранить недостатки ликвидации псковской свалки  13.10.2025, 16:100 Манеж в усадьбе Строгановых в порховском Волышово готовят к реставрации 13.10.2025, 15:590 Псковская область награждена дипломом за конкурс «Лидеры развития инфраструктуры» 13.10.2025, 15:450 «Железные люди»: Александр Лоско. Из спортивной гимнастики в кикбоксинг. ВИДЕО
13.10.2025, 15:410 «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти»: в «Михайловском» назвали даты первых поездок по новому межрегиональному турмаршруту 13.10.2025, 15:400 Школа №24 в Пскове будет работать в штатном режиме в день прощания с Жанной Ушкачевой 13.10.2025, 15:310 Скончалась учитель себежской школы Лариса Симонова 13.10.2025, 15:290 Количество мест в главном зале псковского ГКЦ после ремонта вырастет до 412
13.10.2025, 15:250 Форум «Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве» пройдет в Пскове 13.10.2025, 15:150 Водитель Kia Rio застряла на разделительной полосе перекрестка в Пскове. ВИДЕО 13.10.2025, 15:140 До +9 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 октября 13.10.2025, 15:120 В чем польза, брат?
13.10.2025, 15:050 Псковская поэтесса Диана Константинова выступит в финале «Филатов феста» 13.10.2025, 15:010 В Гдове состоялся 39-й легкоатлетический пробег «Роща памяти» 13.10.2025, 15:000 Нетрезвый водитель попался полицейским в Порховском округе 13.10.2025, 14:550 От белых носочков до борьбы: псковский тренер рассказал о своем пути в кикбоксинг
13.10.2025, 14:520 Мошенники предложили псковичам вложиться в криптовалюту 13.10.2025, 14:480 Количество пострадавших в ДТП со сбежавшим водителем в Пскове увеличилось до трех 13.10.2025, 14:450 Образовательная программа для участников СВО «СВОй бизнес» заработала в Пскове 13.10.2025, 14:410 Спроси у «Петровича»: Новый проект запускают ПЛН FM и база строительных материалов «Уграда»
13.10.2025, 14:400 Зоны отдыха и уличную сцену создали ТОС Псковского района 13.10.2025, 14:320 Депутаты областного Собрания проведут три дня приема граждан на этой неделе 13.10.2025, 14:250 Пропавшего в Новоржевском округе мужчину с белыми усами нашли погибшим 13.10.2025, 14:240 Заявки на конкурс национального костюма в Пскове принимают до 21 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru