Общество

Псковские курсанты стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Санкт-Петербургском университете Федеральной службы исполнения наказаний завершился Всероссийский фестиваль науки, спорта и творчества среди ведомственных образовательных организаций «Любите Россию! Служите России! Храните Россию!».

Команда Псковского филиала Университета ФСИН России стала серебряным призером соревнований по общей физической подготовке «Сила Ведомств!» и в историко-патриотическом квизе «От победы к победе», а также заняла третье место в межвузовских интеллектуальных играх «Знатоки режима».

В личном первенстве псковские курсанты показали хорошие результаты в научных мероприятиях, заняв призовые места: Виталий Соколов с докладом «Интеграция искусственного интеллекта в систему оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов» на секции «Теория оперативно-розыскной деятельности: история, современность и перспективы», Варвара Петрова с докладом «Роль межвузовских научных исследований в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов» на секции «Воспитание профессиональной нравственной культуры сотрудников правоохранительных органов: взгляд молодых ученых», Владилена Щиголева с докладом «Влияние прикладных видов спорта на формирование профессионально значимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы» на секции «Физическая и огневая подготовка выпускников ведомственных вузов».

В заседании круглого стола «Межведомственное взаимодействие в области увековечения памяти бойцов, погибших при защите Родины» были отмечены дипломами третьей степени научные работы Ирины Крольман «Цифровизация памяти: использование информационных технологий в увековечении памяти защитников Отечества», Варвары Петровой «Организация межведомственного взаимодействия с фондом «Защитники Отечества» в Псковской области» и Владилены Щиголевой «Анализ практики и перспектив сотрудничества УФСИН России по Псковской области с институтами гражданского общества в реализации задач патриотического воспитания и социальной помощи ветеранам».

В фестивале приняли участие 16 команд, в их составе 200 обучающихся из Санкт-Петербургского университета МВД России и его Ленинградского областного филиала, Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета Российской Федерации, Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России, Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного университета юстиции, Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, образовательных организаций высшего образования ФСИН России.