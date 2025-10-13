Общество

Конференция профсоюза военнослужащих состоится в Пскове 17 октября

Конференция Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих состоится в Пскове 17 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

На конференции изберут руководящие и контрольные органы, определят приоритетные направления деятельности на ближайшие годы.

Принять участие в работе конференции пригласили военного комиссара Псковской области, военного прокурора региона, начальников Псковского и Островского гарнизонов, председателей областных организаций Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Ассоциации ветеранов СВО, руководство Псковского областного совета профсоюзов.

В работе конференции примет участие председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих Андрей Полещук.

«Безусловно, проведение конференции — это важнейший и ответственный шаг для каждой профсоюзной организации регионального уровня, определяющий то, как эта организация будет работать и защищать права в ближайшие несколько лет. Мы уверены, что выборы пройдут легитимно и организация профсоюза военнослужащих продолжит эффективную деятельность на благо состоящих в её рядах», — прокомментировал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.