Общество

Сергей Вострецов: ИИ — не только вызов, но и огромный шанс для российского рынка труда

Российское правительство запустило масштабную программу обучения федеральных госслужащих использованию искусственного интеллекта (ИИ). В ней примут участие более 450 чиновников из различных ведомств. Эта инициатива призвана не только повысить эффективность госуправления, но и стать шагом к социальной стабильности в условиях технологических перемен. Однако, как подчеркивают профсоюзные лидеры, ключ к успеху — в балансе между инновациями и защитой прав работников. О том, как в России готовят чиновников к работе с искусственным интеллектом, написал глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Запуск программы был анонсирован 10 октября этого года в ходе обсуждений в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Курсы будут проводиться в гибридном формате: очные занятия, онлайн-вебинары и самостоятельное изучение материалов, что позволит участникам не отрываться от основной работы. По окончании успешные слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, что станет ценным активом в их профессиональном развитии.

Цели программы амбициозны и ориентированы на реальные вызовы госуправления. ИИ призван автоматизировать обработку больших объемов данных, сокращать рутинные задачи и прогнозировать потенциальные риски с точностью до 96%. Например, в борьбе с коррупцией алгоритмы смогут анализировать транзакции и выявлять аномалии, а в повседневной работе чиновников — ускорять принятие решений по распределению ресурсов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий цифровую трансформацию, отметил: «ИИ не заменяет сотрудников, а выступает их надежным помощником, освобождая время для творческого и стратегического мышления».

Эта инициатива вписывается в более широкую национальную стратегию развития ИИ до 2030 года, утвержденную в 2021 году и обновленную в текущем году. По оценкам экспертов, к 2025 году внедрение ИИ в государственный сектор позволит сэкономить до 20% административных расходов, одновременно повысив качество услуг для граждан. Однако успех зависит от человеческого фактора: именно поэтому обучение охватит не только технические аспекты, но и этические вопросы, такие как конфиденциальность данных и предвзятость алгоритмов.

Сергей Вострецов неоднократно подчеркивал, что ИИ должен служить инструментом для повышения квалификации, а не причиной массовых увольнений: «Внедрение искусственного интеллекта в производственный сектор России трансформирует рынок труда, создавая новые вызовы и возможности. Профсоюзы СОЦПРОФ играют ключевую роль в обеспечении баланса между технологическим прогрессом и защитой интересов работников».

Расширяя эту мысль, Сергей Вострецов заявил: «Искусственный интеллект — это не только вызов, но и огромный шанс для российского рынка труда. Представьте: алгоритмы берут на себя рутину, а люди фокусируются на творчестве, стратегии и человеческих отношениях. Но без грамотного подхода мы рискуем упустить этот потенциал. Государство, бизнес и профсоюзы должны вместе создавать системы переобучения, гарантировать сохранение рабочих мест и вводить механизмы социальной поддержки для тех, кто адаптируется к новым реалиям. Только совместными усилиями мы построим цифровую экономику, где каждый работник — от чиновника до промышленника — чувствует себя защищенным и востребованным. Это не утопия, а реальный план на ближайшие годы, и профсоюзы готовы взять на себя роль катализатора этих изменений».

В итоге обучение 450 чиновников — это не просто курсы, а сигнал о готовности России к технологическому рывку, заключил Сергей Вострецов.