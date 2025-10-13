Общество

Наталия Соколова: За 10 лет количество детей-сирот в учреждениях сократилось в разы

В Доме молодежи в Пскове 14 октября прошел региональный семинар-практикум «Благополучие семьи и детства», собравший специалистов из различных областей, включая опеку, комиссии по делам несовершеннолетних и некоммерческие организации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основной целью мероприятия было формирование практических навыков и понимания восстановительного и поддерживающего подхода в работе с семьями в трудной жизненной ситуации.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова подчеркнула важность инициативы в профилактической работе и отметила положительную динамику в сокращении числа детей-сирот за последние десять лет: «Заслуга нашего региона в том, что за последние десять лет количество детей-сирот в учреждениях сократилось в разы, как и количество детско-сиротских учреждений. Псковская область занимает второе место по устройству детей из приемных семей. В регионе проводится системная работа по переформатированию социально-информационных центров, направленная на работу с семьями. Открываются дневные отделения, чтобы минимизировать разлучение ребенка с родителями. Это хорошая системная и отличительная работа, которую оценивают на самом высоком уровне».

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева выразила благодарность всем участникам за их вклад в значимую работу по поддержке семей и воспитанию детей в комфортных условиях. Она поприветствовала всех на мероприятии от лица правительства Псковской области и зачитала обращение первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, которая в своем заявлении отметила, что «создание условий для процветания семей и полноценного детства является ключевым приоритетом региона».

Наталия Соколова в ходе мероприятия добавила: «Тематики, которые мы сегодня обсуждаем, напрямую связаны с картой действий уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Это те направления, над которыми мы работаем совместно с правительством и органами исполнительной власти. В связи с тем, что к концу года мы будем подводить итоги проводимой работы в регионе, ваше участие будет очень полезным, а ваши предложения помогут нам в дальнейшей деятельности, включая планы на следующий год».

Она также подчеркнула: «Для меня крайне важно, что в последние годы в работе уполномоченного нам очень помогает наша епархия, и мы видим значительный ресурс во взаимодействии».

На семинаре, посвященном благополучию семей и детей, выступил священник, руководитель отдела по церковной благотворительности Александр Николаев, который тепло приветствовал всех участников. В своем выступлении он обратил внимание на значимость семейных ценностей и роль семьи как «малой церкви», основанной на любви, вере и взаимоподдержке.

Митрополит сделал акцент на том, что в современном мире, полном изменений, особенно важно сохранять и передавать детям эти ценности. Он напомнил о святости брака и о том, что «Бог соединил два человека, которых нельзя разлучать», подчеркивая необходимость укрепления семейных основ. Вдохновляясь примером святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака, митрополит призвал участников семинара к совместной работе по созданию крепких семейных отношений.

Он также выразил благодарность организаторам и участникам за их усилия во имя благополучия. В заключение своего выступления митрополит пожелал всем Божьей помощи и мудрости в их дискуссиях, добавив: «Пусть наш диалог будет благотворным для решения шагов к созданию крепких семей, где царит мир, молитва и взаимное уважение».

Семинар стал платформой для обмена опытом и идеями, направленными на укрепление семейных традиций и воспитание здорового поколения. Программа мероприятия была насыщенной. Участники обсуждали актуальные вопросы, делились практическими наработками и искали пути для дальнейшего развития своих профессиональных навыков.