Общество

Представители «Деловой России» из Пскова приняли участие в VII Форуме ПравоТех

Исполнительный директор псковского отделения «Деловой России» Галия Акчурина и юрисконсульт Света Гатилова приняли участие в VII Форуме ПравоТех-индустрии, который прошёл в московском кластере «Ломоносов». Главной темой встречи стал безусловный тренд года — нейросети и их практическое применение в юридической сфере, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Деловой России».

Фото: псковское отделение «Деловой России»

На конференции эксперты обсудили, как искусственный интеллект влияет на развитие юридической функции и каким образом компании внедряют ИИ-решения в повседневную работу. Согласно исследованию «Юридическая функция — 2025», три из десяти юридических департаментов уже регулярно используют ИИ, однако уровень цифровой зрелости остаётся неоднородным. Именно поэтому организаторы создали комфортное пространство для общения специалистов с разным уровнем владения цифровыми инструментами.

В рамках программы прошли дискуссии, мастер-классы и воркшопы, посвящённые внедрению ИИ-агентов и превентивных подходов к управлению рисками. Новый формат работы, представленный на площадке, демонстрирует, как можно сократить рабочие часы и повысить качество правовых решений.