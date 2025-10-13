На «горячую линию» по теме гриппа и ОРВИ в Псковской области поступило 174 обращения

На «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 174 обращения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
С 22 сентября по 3 октября сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области приняли участие во Всероссийской «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Самой востребованной темой оказались вопросы о вакцинации – на них пришлось 27,01% всех обращений:
- где можно сделать прививку,
- какие имеются противопоказания,
- как подготовиться к вакцинации.
Далее по популярности шли вопросы:
- о клинике, лабораторной диагностике гриппа и ОРВИ, получении медицинской помощи – 14,4%,
- о введении ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки – 13,8%,
- о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ и эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире - по 11,5%,
- о вакцинах против гриппа (состав, совместимость с другими вакцинами, производители, эффективность, наличие вакцин в медицинских организациях) – 8,1%,
- об использовании медицинских масок – 7,5%,
- о соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях – 6,3%.