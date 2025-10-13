Общество

На «горячую линию» по теме гриппа и ОРВИ в Псковской области поступило 174 обращения

На «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 174 обращения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

С 22 сентября по 3 октября сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области приняли участие во Всероссийской «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Самой востребованной темой оказались вопросы о вакцинации – на них пришлось 27,01% всех обращений:

где можно сделать прививку,

какие имеются противопоказания,

как подготовиться к вакцинации.

Далее по популярности шли вопросы: