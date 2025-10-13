Общество

За неделю в Псковской области госпитализировали 22 человека с симптомами ОРВИ

С 6 по 12 октября зарегистрировано 3 711 случаев ОРВИ, что на 3,3% ниже уровня предыдущей недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,6%. В городе Пскове зарегистрировано 1470 случаев ОРВИ, или 39,6% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 22 человека с симптомами ОРВИ, что на шесть случаев больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты три класса в трех школах, четыре группы в четырех дошкольных учреждениях.