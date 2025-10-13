Общество

Михаил Ведерников поздравил новгородского губернатора с вступлением в должность

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил поздравительный адрес избранному главе Новгородской области Александру Дронову в день его вступления в должность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии пресс-службы правительства Новгородской области

«За годы работы в правительстве Новгородской области вы зарекомендовали себя как грамотный руководитель и опытный политик. Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высоком доверии к вам жителей региона, признании вашего профессионализма и управленческих способностей. Убежден, что богатый опыт, целеустремленность, компетентность, энергия помогут вам и дальше эффективно работать на благо Новгородской земли, обеспечивая ее развитие и процветание. Рассчитываю на дальнейшее развитие делового сотрудничества и укрепление связей между Псковской и Новгородской областями», — отметил Михаил Ведерников в поздравительном адресе и пожелал Александру Дронову воплотить в жизнь все намеченные планы и проекты, а также крепкого здоровья, оптимизма, счастья и успехов.

Торжественная церемония состоялась во вторник, 14 октября, в концертном зале филармонии имени А. С. Аренского. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, муниципальных округов, предприятий, силовых структур, общественники, работники социально значимых учреждений, участники СВО, почетные граждане, молодежь. От Псковской области на церемонии присутствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Псковскую и Новгородскую области связывают не только более 400 км границы, но и многовековая история, культурные традиции, а также сотрудничество в сфере экономики, образования, молодежной политики, туризма и в других отраслях.

Между правительствами Псковской и Новгородской областей действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое направлено на сохранение и развитие двусторонних связей на долгосрочной основе, расширение взаимовыгодного взаимодействия во всех сферах социально-экономической деятельности.