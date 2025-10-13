Псковcкая обл.
Общество

С 1 ноября налоговая получит право списывать долги с карт псковичей без суда

14.10.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

С 1 ноября текущего года вступают в силу изменения Налогового кодекса РФ, внесенные Федеральным законом от 31 июля № 287-ФЗ, предусматривающие внесудебный порядок взыскания с физических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Данный порядок изменяет взыскание налоговой задолженности физических лиц: если ранее (до 1 ноября этого года) задолженность с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке на основании судебного приказа, или решения суда при несогласии налогоплательщика со взысканием на основании судебного приказа, то с 1 ноября задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия и несогласия налогоплательщика с взыскиваемой суммой.

Теперь, если гражданин не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы смогут взыскать задолженность за его имущества (денежных средств). При этом сумма взыскания не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС). Соответствующее решение должно быть принято налоговым органом в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности.

Нововведения касаются долгов, в отношении которых отсутствует спор, что можно констатировать в следующих случаях:

  • по налогам, которые граждане сами добровольно исчисляют и указывают в декларациях или при применении режима «Налог на профессиональный доход» (например, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на профессиональный доход (НПД));
  • по налогам, которые начисляет налоговый орган (налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ, неудержанный работодателем, и с доходов по вкладам);
  • по налогам, доначисленным в ходе камеральных проверок.

Новый порядок взыскания задолженности будет применяться только при отсутствии спора с налоговым органом.

В случае наличия возражений физического лица относительно документа начисления (налогового уведомления или решения по проверке) будет применен судебный порядок взыскания.

Для включения судебного порядка налогоплательщик, если будет не согласен с суммой начисления, сможет, получив уведомление — направить заявление о перерасчете сумм исчисленного налога. А получив решение по проверке — подать жалобу (апелляционную жалобу) на решение, и в течение 30 дней заявить возражения (после получения отрицательного решения налогового органа по его заявлению о перерасчете или жалобе). В этом случае долг будет взыскиваться на основании решения суда.

Таким образом, Федеральный закон от 31 июля текущего года № 287-ФЗ не отменяет судебный порядок взыскания задолженности с физических лиц, а напротив, гарантирует его в отношении спорной задолженности.

Если налогоплательщик не заявит о своем возражении и не погасит обязательства перед бюджетом, в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности будет вынесено решение о взыскании долга. По истечении семи дней будет выставлено инкассовое поручение налогового органа банку на перечисление суммы задолженности. Деньги спишутся с банковских счетов налогоплательщика. Если средств будет недостаточно, то будут приостановлены операции по имеющимся у должника счетам.

При неисполнении поручения о перечислении задолженности и непогашении долга, налоговый орган вправе направить в службу судебных приставов постановление о взыскании задолженности за счет иного имущества физлица (за исключением предметов первой необходимости).

Внесудебный порядок взыскания с физических лиц сокращает расходы налогоплательщиков – физических лиц на уплату издержек, связанных со взысканием в порядке приказного производства, а именного государственной пошлины и судебных расходов, а так же с начислением пени, которые в совокупности увеличивают сумму долга, взыскиваемого в судебном порядке.

Источник: Псковская Лента Новостей
