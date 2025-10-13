Общество

Псковский фестиваль «Лешуга» занял второе место на окружном этапе международной премии событийного туризма

Объявлены лауреаты окружного этапа международной премии Russian Event Awards СЗФО и ЦФО 2025. Псковская область заняла два почетных вторых местах в различных номинациях, следует из публикации на официальном сайте премии.

С 9 по 11 октября в Коломне в арт-квартале «Патефонка» состоялся финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Премия прошла в память о Геннадии Шаталове, ее основателе.

В номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100 000 до 1 млн человек» псковский фестиваль «Лешуга» 2025, организованный Театрально-концертной дирекцией Псковской области, занял почетное второе место.

Кроме того, в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 000 человек второе место заняло мероприятие «Золотой шуруп», организованное «АРТ ХУТОР» в Гдове.

Победители окружного этапа премии смогут принять участие в общенациональном финале международной премии Russian Event Awards, который пройдет 26-28 ноября в Нижнем Новгороде.