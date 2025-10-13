Общество

«Просто ловите момент»: великолучанин стал участником капитал-шоу «Поле чудес»

Житель Великих Лук Александр Гужов стал участником капитал-шоу «Поле чудес», программа вышла в эфир 10 октября на «России 1». Руководитель вендинговой компании и певец в стиле русский поп 2000-х не только поборолся за призы, но и лично пообщался с легендарным ведущим Леонидом Якубовичем, подарил ему великолукскую клюкву и представил свою новую песню «Моя красавица», премьера которой состоится 24 октября.

Фото: Александр Гужов / «ВКонтакте»

По словам Александра Гужова, незабываемые эмоции начались еще до выхода в свет: «Понравилось то настроение, которое присутствовало на съемочной площадке. Мы все сидели, общались, делились эмоциями даже за кулисами. Видели, как с первой съемки возвращаются люди, они на эмоциях... И вот ты сидишь, подпитываешься этими эмоциями, заряжаешься этой энергетикой. Это круто».

Кульминацией предсъемочного дня стала встреча с бессменным ведущим. Леонид Якубович лично пришел к участникам, чтобы настроить их на игру. Его совет был простым и мудрым.

«Он сказал: "Не зацикливайтесь. Тут уже как повезет, тут от вас ничего не зависит. Просто ловите момент, кайфуйте. Будьте уверены, что вы запомните этот день на всю свою жизнь. Все правила... забудьте о них, делайте, что хотите, это ваша игра, это ваш звездный час. Не спрашивайте разрешения, задумали — так делайте". Даже само общение с таким человеком как-то подпитывает, заряжает какой-то энергетикой. Не зря он ведущий этой передачи», — поделился Александр Гужов.

В качестве подарка ведущему музыкант привез клюкву, собранную его мамой. Подарок так пришелся по вкусу Леониду Якубовичу, что во время съемок он постоянно лакомился ею.

В своем творческом номере Александр Гужов исполнил песню «Моя красавица». Как выяснилось, это не просто композиция, а специально подготовленный для «Поля чудес» релиз.

«Идея ее была у меня еще давно, но когда я понял, что меня приглашают на съемки, я начал усиленно над ней работать. Я ее сделал почти перед самыми съемками. Она загружена уже на все ресурсы, и 24 октября будет премьера на всех музыкальных площадках», - уточнил великолучанин.

Участие в «Поле чудес» для Александра Гужова стало не только ярким жизненным опытом и незабываемой встречей с легендой телевидения, но и мощным стимулом для развития своего музыкального творчества.

Напомним, в 2023 году великолучанин Александр Гужов принял участие в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».