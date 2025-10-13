Общество

В Плюсском районе женщина повторила прошлогодний заплыв в тыкве

В Плюсском районе петербурженка Юлия Богданова повторила прошлогодний заплыв в тыкве по озеру Стречино, сообщается на странице женщины в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Богданова / «ВКонтакте»

«Итак... По уже сложившейся традиции я снова устроила заплыв! Я просто должна была повторить этот безумный опыт! Пусть меня считают сумасшедшей, но я сделала это! И это моя история! Возможно, она вдохновит кого-то на смелые, незабываемые поступки. Так что выращивайте тыквы и присоединяйтесь к заплыву, в компании весело и по-настоящему здорово!» - пишет Юлия Богданова.

Напомним, в прошлом году у женщины не получилось проплыть в импровизированной лодке далеко, так как стемнело.

Фото с прошлогоднего заплыва

Год назад Юлия Богданова вырастила тыкву весом 226 килограммов на своём приусадебном участке в деревне Игомель Плюсского района и решила использовать ее, как лодку. Первый заплыв состоялся 5 октября 2024 года.

«Не карету я себе растила, а корабль. Сбылась мечта, тыквенный заплыв по псковской воде на озере Стречино состоялся!» - писала женщина и собиралась через год повторить своей необычный опыт.