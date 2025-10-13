Псковcкая обл.
Общество

«Ростелеком» повышает доступность мобильной связи для псковичей

15.10.2025 13:11|ПсковКомментариев: 0

«Ростелеком» объявляет о запуске нового тарифа «Первый мобильный». Абонентом мобильной связи «Ростелекома» теперь можно стать без дополнительных условий и подключения пакетных тарифов, включающих домашний интернет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: «Ростелеком»

Новый тариф включает 100 Гб мобильного интернета, 1 000 минут и 1 000 СМС на все мобильные номера страны.

«Наш новый тариф — это важный шаг в повышении доступности качественной мобильной связи. Жителям Новгородской и Псковской областей мы предлагаем выгодные условия, которые останутся неизменными на протяжении двух лет. Тариф “Первый мобильный” позволит нашим клиентам наслаждаться высококачественной связью без лишних затрат и забот», – рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Подключиться к мобильной связи можно, оставив заявку на сайте компании, сим-карту бесплатно доставит курьер. Доступен переход на «Ростелеком» со своим номером телефона — для этого достаточно указать, что это необходимо, при оформлении заявки. Каждому, кто перейдет на «Ростелеком» со своим номером телефона, будет начислено 1 000 бонусов, которыми можно оплатить услуги связи.

Цены на тариф зафиксированы — абонентская плата гарантированно не изменится до конца 2027 года. Номер телефона, который абонент получит при подключении, будет закреплен за ним навсегда. Договор не расторгается автоматически, даже если абонент не пользуется связью и не оплачивает ее — номер сохранится за клиентом, пока он сам не откажется от него.

Узнать подробности о сервисах «Ростелекома» можно на сайте компании, в личном кабинете или по телефону: 8 800 100 08 00.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
