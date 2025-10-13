Мужчины оказались более решительны в вопросе смены оператора — аналитика «МегаФона»

Россияне в возрасте 35-44 лет стали наиболее активной категорией граждан, которые переносят свой тариф при переходе от другого оператора. При этом около 40% таких клиентов не просто продолжают пользоваться привычными условиями, но и становятся организаторами семейных групп и делятся пакетами услуг с близкими, свидетельствует аналитика «МегаФона».
Фото: «МегаФон»
Возможность перейти к оператору не только с сохранением номера, но и с привычными условиями общения, впервые на телеком-рынке внедрил «МегаФон» два месяца назад. За это время ей воспользовались во всех регионах страны, однако наибольший интерес к «мобильному клонированию» проявили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чечни, Башкирии и Татарстана. Среди регионов Северо-Запада, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области в топ-5 также вошли Калининградская, Вологодская, Мурманская и Архангельская области.
Согласно обезличенным данным, которые изучили аналитики «МегаФона», самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины — они в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки. Наиболее активно этой опцией пользуются абоненты в возрасте 35–44 лет — на их долю приходится 30% всех переходов с сохранением тарифа. Далее следуют жители 45–55 лет (20%) и 25–34 лет (19%), что говорит о широком спросе среди разных возрастных групп — от молодой аудитории до зрелых потребителей, которые ценят предсказуемость расходов и качество связи.
Интересно, что 37% клиентов, перешедших с сохранением тарифа, сразу стали организаторами семейных групп. Владельцы МегаСемьи могут добавить в неё родных и близких, даже если они живут в разных регионах, и вместе с ними пользоваться пакетами услуг связи. Таким образом, тренд на семейное потребление услуг стал ещё одним стимулом для решения сменить оператора.
Чтобы оформить переход, достаточно зайти на страницу услуги на сайте «МегаФона» и загрузить скриншот своего тарифа. После проверки клиент получает промокод, который можно ввести в поле «У меня есть промокод» или показать сотруднику в салоне при оформлении SIM-карты.