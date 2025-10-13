Общество

В Псковской области пресекли попытку ввоза более 20 тонн зараженной сливы

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, государственным инспектором управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле импортной партии свежей сливы общим весом 20,3 тонны были обнаружены признаки заражения продукции опасным карантинным объектом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Frepik / azerbaijan_stockers

Груз следовал из Республики Молдова в адрес получателя из Нижнего Новгорода.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили в косточковых плодах наличие возбудителя опасного карантинного заболевания — бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey).

В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза ввоз продукции запрещен. Фрукты подлежат уничтожению.

Справочно:

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) — опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в Европейских странах, которое отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. Один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах.