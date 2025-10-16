Общество

«Место встречи»: молодежь Пскова приглашают на дискуссии и встречу с бизнесменами

26 октября в креативном пространстве «Лофт» в Пскове состоится первый молодёжный фестиваль «Место встречи», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Планируется, что мероприятие будет способствовать созданию платформы для обмена знаниями, опытом и контактами среди молодых людей, стремящихся к личному развитию, поиску новых бизнес-возможностей и карьерного роста. В фестивале примут участие более 100 человек в возрасте от 16 до 35 лет, заинтересованных в получении новых знаний и навыков в области бизнеса, самопрезентации и финансов.

Основная цель — обеспечение возможности для молодых людей углубить свои знания в разных сферах, научиться новому, обсудить актуальные темы и наладить деловые связи. Участники фестиваля смогут познакомиться с перспективными предпринимателями региона.

Программа включает лекции, мастер-классы, дискуссии и нетворкинг-сессии.

В рамках фестиваля состоится обсуждение книг и фильмов на тему финансов и бизнеса, таких как книга Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» и фильм «Волк с Уолл Стрит».

Лекцию по мобильной съёмке проведёт Екатерина Кононова, а мастер-класс по самопрезентации — Ирина Васильева.

Важной частью программы будет беседа с руководителями сообщества «Записная книжка» и интервью с хедлайнером фестиваля — предпринимателем Евгением Надобниковым, который поделится своим опытом в бизнесе. Модератором интервью выступит Кристина Шаинидзе. Также участники смогут поучаствовать в интерактивной сессии, где получат практические навыки ведения деловых переговоров.

Завершит фестиваль живой концерт местных музыкантов. Выступит группа «Дождались», играющая в жанре поп-рок. Группа была образована в начале 2023 года, и за это время успела добиться значимых успехов. Самым крупным достижением является выступление на площадке «Волшебной горы» в день памяти Виктора Цоя (17 августа 2025 года), где коллектив стал открывающим и выступил перед более чем 1500 зрителями.

Фестиваль ориентирован на молодых людей, интересующихся бизнесом и карьерным развитием, а также желающих расширить круг профессиональных контактов и приобрести полезные знания. Участие в мероприятии будет бесплатным, и все желающие смогут пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Время проведения: 14:00 – 17:00 (сбор участников с 13:30). Адрес: улица Спортивная, 1Б, Псков. Вход свободный.