Татьяна Фомченкова: ПЛН — яркие, острые и подчас бесстрашные

Псковской Ленте Новостей исполнилось 25 лет, депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова отметила, что издание стало одним из ведущих и самых интересных в регионе.
«Дорогая Псковская Лента Новостей, поздравляю вас с первым красивым, ярким юбилеем — 25 лет. Конечно, это короткий срок, но как много сделано. Во-первых, вы добились успеха. Это одна из самых ведущих, ярких, интересных на сегодняшний день новостных лент. Что я хочу сказать? Вы яркие, вы острые, вы бесстрашные подчас. Вы знаете, что интересно и что важно для людей в Псковской области, поэтому мы желаем процветания, новых интересных тем, здоровья и, конечно же, оставаться с вашими читателями на долгие годы», — сказала Татьяна Фомченкова.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.