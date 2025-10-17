Псковcкая обл.
Общество

«Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита

18.10.2025 11:50|ПсковКомментариев: 0

Завершены съемки продолжения сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), который получил название «Ландыши. Вторая весна» (18+). Его премьера состоится в начале следующего года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Первый сезон стал настоящим культурным феноменом — с момента премьеры в январе 2025 года он набрал более 100 миллионов просмотров на всех площадках, вызвав широкий общественный отклик по всей стране. Зрители, вдохновленные образами главных героев «Ландышей», активно обсуждали сериал в сети, делились личными историями, а треки, созданные специально для проекта, попали в топы музыкальных чартов, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Ростелекоме».

Фот здесь и далее: «Ростелеком»

Второй сезон откроет новую главу в истории героев. Катю ждут серьезные испытания: распад группы «Ландыши», интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Несмотря на то, что персонаж Сергея Городничего появляется на некоторых уже обнародованных кадрах второго сезона, создатели продолжают держать интригу, вернется ли он в сюжет по-настоящему или останется лишь в снах и мечтах Кати.

Музыка вновь станет особым героем истории — номера будут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки.

Юрий Сапронов, автор идеи, продюсер и сценарист: «Мы сделали второй сезон еще более непредсказуемым, и зрителю будет сложно предугадать, что произойдет дальше. Его ждет много эмоциональных и драматических моментов, а также совершенно неожиданные сюжетные повороты. Съемки тоже стали сложнее: мы работали в самых разных и сложных локациях. Но главное — наш сериал по-прежнему про любовь и искренность. Мы хотим, чтобы зрители смеялись, переживали вместе с нашими героями и ощущали тепло их историй».

К своим ролям вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. В новом сезоне к проекту присоединятся Дмитрий Блохин и рэпер ST (Александр Степанов).

«Второй сезон оказался очень эмоциональным, насыщенным и для меня оказался гораздо сложнее, чем первый. Зрители увидят, как герои раскрываются с новой стороны, в каждой серии будет много неожиданных поворотов и захватывающих событий. Мы старались, по-по-прежнему делали это честно и искренне. Советую запастись платочками», - сказала исполнительница главной роли Ника Здорик. 

Производством второго сезона занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером сериала «Ландыши. Вторая весна» стал клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект является дебютом в кино.

Факты о съемках второго сезона:

  • Съемочный период длился почти четыре месяца и охватил Вологду, Москву, Казань и других городах. На этапе подготовки группа преодолела более 13 тысяч километров в поисках самых живописных локаций: съемки проходили в полях, горах, на море (на воде и под водой), а также на взлетно-посадочной полосе, в военном гарнизоне и в самых необычных точках Москвы.

  • 3 августа на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» был установлен рекорд «Самая массовая сцена в истории российского сериала», который был подтвержден Международной Книгой Рекордов INTERRECORD и внесен в Реестр рекордов России. Согласно официальным данным, в съемках этой сцены приняли участие более 33 тысяч человек.

  • Съемки велись одновременно двумя съемочными группами параллельно на разных локациях, чтобы ускорить процесс и как можно скорее представить зрителям новые серии.

  • Для второго сезона написано 10 оригинальных музыкальных композиций, а всего в сериале прозвучит около 40 треков. В проекте будут как любимые исполнители из первого сезона — Женя Трофимов, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA и другие, так и новые артисты.

«Для меня, как дебютанта, это был настоящий вызов и огромный опыт, который многому меня научил. Теперь я, кажется, не только снимать в танке могу, но даже управлять им. Во втором сезоне музыки будет больше, и клипы будут встроены в историю иначе. Думаю, зрителям будет увлекательно наблюдать за тем, как музыка переплетается с историей героев», - отметил режиссер второго сезона Илья Шпота. 

Премьера первого сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» состоялась на Wink.ru 1 января 2025 года. История любви богатой наследницы и молодого офицера быстро вызвала симпатию зрителей и стала самым популярным российским сериалом в первом квартале 2025 года . Зрительский рейтинг на Wink.ru по-прежнему держится на отметке 9,5, а на «Кинопоиске» составляет 8,25, проект получил там более 770 тысяч оценок. Телевизионную премьеру на СТС посмотрели 13 миллионов зрителей.

Сериал занял первое место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом, составленном Национальной Медиа Группой и ЦСП «Платформа» по итогам 2024 года и 1 квартала 2025 года. Кроме того, согласно исследованию ведущего портала о кино и сериалах Кино-Театр.Ру, второй сезон «Ландышей» вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов нынешнего сезона.

О сериале «Ландыши. Вторая весна» (18+)

Производство: «Всемирные русские студии», «НМГ Студия» при поддержке АНО «ИРИ», АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Режиссер: Илья Шпота

Режиссер второго юнита: Михаил Пипия

Авторы сценария: Рауф Кубаев, Василий Павлов, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Михаил Шишебаров

Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Маргарита Ермолаева

Художник по гриму: Кристина Битюцкая

Художник по костюмам: Татьяна Платонова

В ролях: Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Арина Савостьянова, Екатерина Эссен, Владислав Чербаев, Александр Гришин, Валерия Ланская, Анна Сафронова, Владимир Стержаков, Евгений Банифатов, Александр Карпиловский, Олеся Яппарова, Екатерина Семина, Дмитрий Блохин, Константин Новиков, Никита Суворов, Аруп Нанди, Михаил Астен, рэпер ST (Александр Степанов) и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей
