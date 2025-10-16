Общество

Пациент фонда «Дети-бабочки» из Пскова готовится стать машинистом несмотря на диагноз

​Псковский подросток Елисей Шалиткин, которому 16 лет, учится в девятом классе и мечтает стать машинистом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители фонда «Дети-бабочки». Несмотря на ихтиоз — редкое генетическое заболевание кожи — молодой человек ежедневно преодолевает трудности.

Фото здесь и далее: благотворительный фонд «Дети-бабочки»

Мама Елисея, Юлия Шалиткина, рассказывает, что это наследственное заболевание передается по женской линии мужчинам в их семье, и от него страдают дедушка и двоюродный брат .

Елисей Шалиткин осознал свое отличие от других детей примерно в 5 лет, но диагноз не мешает ему общаться со сверстниками и заниматься спортом, включая футбол, настольный теннис и бег. Для поддержания нормального состояния кожи подросток дважды в день использует кремы, принимает ванны и проходит грязелечение. Благотворительный фонд «Дети-бабочки» с 2019 года оказывает семье поддержку, обеспечивая средствами по уходу за кожей, организуя госпитализацию и реабилитацию.

Врачи рекомендуют Елисею Шалиткину переехать ближе к морю, так как санаторное лечение на севере дает лишь временный эффект. Сейчас он проходит очередную реабилитацию в санатории «Поляны», организованную фондом. Несмотря на противопоказания для работы на железной дороге из-за ихтиоза, парень твердо намерен стать машинистом, не видя себя никем другим.