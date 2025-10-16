Псковские волонтёры расскажут о добре через видео

Псковский городской молодёжный центр приглашает активных волонтёров города Пскова принять участие в конкурсе видеоработ «В кадре – добро», сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Участникам предлагается создать короткометражный видеоролик продолжительностью от 45 секунд до 3 минут на тему «Волонтёрство в моей жизни». В своей работе авторы должны раскрыть тему добровольчества через призму личного участия, показать реальные истории и эмоции, связанные с волонтёрской деятельностью.
Готовые работы в формате ссылки на облачное хранилище принимаются по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru до 15 ноября включительно.
Тройка победителей получит призы и дипломы победителей. Для 10 лучших работ будет организован открытый показ, где одна из работ получит приз зрительских симпатий.