Общество

Псковские волонтёры расскажут о добре через видео

Псковский городской молодёжный центр приглашает активных волонтёров города Пскова принять участие в конкурсе видеоработ «В кадре – добро», сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участникам предлагается создать короткометражный видеоролик продолжительностью от 45 секунд до 3 минут на тему «Волонтёрство в моей жизни». В своей работе авторы должны раскрыть тему добровольчества через призму личного участия, показать реальные истории и эмоции, связанные с волонтёрской деятельностью.

Готовые работы в формате ссылки на облачное хранилище принимаются по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru до 15 ноября включительно.

Тройка победителей получит призы и дипломы победителей. Для 10 лучших работ будет организован открытый показ, где одна из работ получит приз зрительских симпатий.