Общество

Пассажиров ждет утешение в случае задержки поездов

17.10.2025 11:13|ПсковКомментариев: 0

Россияне смогут получить бесплатное питание, проживание и другие услуги, если их поезд задержали из-за атак БПЛА, диверсий, непогоды и других причин. Такой законопроект, разработанный депутатами ЛДПР, внесут в Госдуму 17 октября. В «Единой России» подчеркнули, что инициатива накладывает дополнительные расходы на ж/д компании, поэтому ее не примут, пока не согласуют с бизнесом. По мнению экспертов, законопроект также может привести к росту цен на билеты.

Изображение: «Шедеврум»

«Парламентариям приходит множество жалоб от пассажиров на то, что РЖД не предоставляет социальные и бытовые услуги при задержке поездов», — рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишут «Известия». Он напомнил о наиболее резонансном случае в сентябре этого года, когда в Ростовской области на четыре часа задержали около 50 поездов из-за падения обломков БПЛА.

«До сих пор в законе нет норм, которые гарантировали бы комфортные условия для пассажиров опаздывающих поездов, хотя всё это уже есть у авиаперевозчиков. Поэтому мы предлагаем закрепить на законодательном уровне перечень обязательных услуг, которые перевозчик обязан предоставлять пассажирам в случае задержки поездов. При этом особой заботой должны быть окружены наиболее уязвимые категории граждан — инвалиды, пассажиры с детьми и т.п. Все они должны иметь гарантированный доступ к связи, питанию, напиткам, а также возможности временного размещения и хранения багажа», — заявил председатель ЛДПР.

Законопроект предлагает внести изменения в устав железнодорожного транспорта РФ, добавив туда список услуг по аналогии с теми, что уже существуют в авиаотрасли. Тем самым если поезд задерживается из-за непогоды, ремонта, угроз безопасности или других технических причин, пассажиры смогут бесплатно получить целый ряд услуг. Инициатива может вступить в силу с 1 марта 2026 года, говорится в пояснительной записке.

Получить прохладительные напитки пассажиры смогут при ожидании более трех часов, а горячее питание — если поезд задержался более чем на четыре часа. Россиян предлагается кормить каждые шесть часов — днем и каждые восемь часов — ночью. Наконец, когда задержка составит более восьми часов днем и более шести — ночью, пассажирам должна быть предоставлена гостиница с бесплатной доставкой от и до вокзала, а также с хранением багажа.

Сейчас каждый россиянин уже имеет право на компенсацию, если рейс задержался более чем на час. В обычных поездах (плацкарт, купе, СВ) выплаты составляют 3% от стоимости билета за каждый полный час задержки (но не более чем полную стоимость билета). На скоростных поездках, таких как «Сапсан» или «Ласточка», можно получить возврат 25% от стоимости билета, если поезд опоздал на 30–60 минут, 50% — при задержке от 61 минуты до двух часов, полный возврат — при опоздании более чем на два часа.

При этом пассажиру не удастся получить компенсацию, если рейс задержали из-за форс-мажора. К таким относятся стихийные бедствия, теракты и военные действия, поэтому взыскать штраф за задержку поездов из-за атак БПЛА или диверсий, скорее всего, не получится.

Источник: Псковская Лента Новостей
