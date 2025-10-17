Общество

Более 1000 работ в год: Псковстат отмечает Всемирный день статистики

Сегодня, 17 октября, во всем мире в четвертый раз отмечают День статистики. Праздник проходит под девизом «Качественная статистика и данные для всех», который подчеркивает важность достоверной информации для развития общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Всемирный день статистики учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году и постановила отмечать его 20 октября один раз в пять лет. Этот день призван привлечь внимание общественности к важной работе, которую каждый день выполняют сотрудники статистических организаций и учреждений по всему миру. Собирая точные, объективные и сопоставимые данные, они способствуют проведению широкого спектра работ на национальном и международном уровне. Ведь благодаря качественному сбору и обработке полученной информации общество имеет возможность ориентироваться в разных областях жизнедеятельности и принимать оптимальные решения для собственного развития.

Статистика пронизывает все аспекты современной жизни. Статистические показатели позволяют наиболее точно охарактеризовать социально-экономическое положение региона и целого государства, служат основой для принятия важных правительственных решений, в сфере предпринимательской и общественной деятельности.

В России первое официальное статистическое учреждение появилось в 1811 году как структурное подразделение при министерстве полиции. С того времени статистика обрела государственный статус и за свою более чем двухвековую историю доказала необходимость для государственного управления и прогнозирования.

Данные о том, как и чем живет Псковская область, собирает Псковстат – один из территориальных органов в системе Росстата. В мае текущего года исполнилось 190 лет со дня образования Псковского губернского статистического комитета. В настоящее время в Псковстате трудится немногим более 100 человек. Ежегодно специалисты выполняют более 1000 статистических работ, готовят около 600 различных информационно-статистических материалов, более 200 ответов на запросы органов власти и органов местного самоуправления, столько же – на запросы граждан и организаций.

Всемирный День статистики – это праздник не только сотрудников статистических ведомств всего мира, но и всех пользователей статистической информации: органов власти, научных и деловых кругов, СМИ, общественности, учащейся молодежи.